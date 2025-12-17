Trasporti, consegnato l’ultimo treno della nuova flotta in Lombardia

“Con l’arrivo dell’ultimo treno Caravaggio destinato ai servizi aeroportuali, Regione Lombardia conclude la consegna a Trenord dei 214 nuovi treni in circolazione sulla rete lombarda. Un risultato raggiunto nel rispetto dei tempi previsti, grazie a un imponente piano di rinnovo e potenziamento del servizio ferroviario dal valore complessivo di oltre 1,7 miliardi di euro“. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

Con la consegna dell’ultimo treno, la flotta in Lombardia è la più giovane di sempre, con un’età media scesa a 12 anni. I 214 acquistati sono 30 Colleoni, 61 Donizetti, 123 Caravaggio, di cui 26 dedicati ai collegamenti aeroportuali con Malpensa e in futuro con Orio al Serio. Inoltre, entro il 2026, entreranno in servizio altri 13 treni Caravaggio, di cui 5 aeroportuali e 8 Regio Express.

Lombardia sempre più competitiva a livello nazionale e internazionale

“Abbiamo mantenuto gli impegni assunti – hanno aggiunto Fontana e Lucente – con un piano straordinario che dimostra la concretezza e la capacità operativa della Regione. Investire sul trasporto ferroviario significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, sostenere lo sviluppo economico e rendere la Lombardia sempre più competitiva a livello nazionale e internazionale. Il percorso di rinnovamento prosegue anche nei prossimi anni. Inoltre, a fine gennaio 2026 scadrà il bando di gara pubblicato da Ferrovienord per l’acquisto di 16 nuovi treni ad alta capacità, destinati ai servizi veloci Regio Express sulle principali linee lombarde e verso la Svizzera, per un investimento complessivo di 403 milioni di euro”.

Lucente: sistema ferroviario moderno ed efficiente

“Si tratta di uno sforzo senza precedenti – ha concluso l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – che conferma quanto il trasporto pubblico sia strategico per la Lombardia. Continuiamo a guardare al futuro con l’obiettivo di offrire un sistema ferroviario moderno, efficiente e competitivo, capace di sostenere la crescita del territorio e rafforzare i collegamenti con l’Europa”.