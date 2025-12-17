Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini

Trasporti, consegnato l’ultimo treno della nuova flotta in Lombardia

Con l’arrivo dell’ultimo treno Caravaggio, Regione Lombardia conclude la consegna a Trenord dei 214 nuovi treni in circolazione sulla rete

Presidente Fontana: investiti oltre 1,7 miliardi sul futuro della mobilità Assessore Lucente: impegno mantenuto

“Con l’arrivo dell’ultimo treno Caravaggio destinato ai servizi aeroportuali, Regione Lombardia conclude la consegna a Trenord dei 214 nuovi treni in circolazione sulla rete lombarda. Un risultato raggiunto nel rispetto dei tempi previsti, grazie a un imponente piano di rinnovo e potenziamento del servizio ferroviario dal valore complessivo di oltre 1,7 miliardi di euro“. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

Con la consegna dell’ultimo treno, la flotta in Lombardia è la più giovane di sempre, con un’età media scesa a 12 anni. I 214 acquistati sono 30 Colleoni, 61 Donizetti, 123 Caravaggio, di cui 26 dedicati ai collegamenti aeroportuali con Malpensa e in futuro con Orio al Serio. Inoltre, entro il 2026, entreranno in servizio altri 13 treni Caravaggio, di cui 5 aeroportuali e 8 Regio Express.

Lombardia sempre più competitiva a livello nazionale e internazionale

“Abbiamo mantenuto gli impegni assunti – hanno aggiunto Fontana e Lucente – con un piano straordinario che dimostra la concretezza e la capacità operativa della Regione. Investire sul trasporto ferroviario significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, sostenere lo sviluppo economico e rendere la Lombardia sempre più competitiva a livello nazionale e internazionale. Il percorso di rinnovamento prosegue anche nei prossimi anni. Inoltre, a fine gennaio 2026 scadrà il bando di gara pubblicato da Ferrovienord per l’acquisto di 16 nuovi treni ad alta capacità, destinati ai servizi veloci Regio Express sulle principali linee lombarde e verso la Svizzera, per un investimento complessivo di 403 milioni di euro”.

Lucente: sistema ferroviario moderno ed efficiente

“Si tratta di uno sforzo senza precedenti – ha concluso l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – che conferma quanto il trasporto pubblico sia strategico per la Lombardia. Continuiamo a guardare al futuro con l’obiettivo di offrire un sistema ferroviario moderno, efficiente e competitivo, capace di sostenere la crescita del territorio e rafforzare i collegamenti con l’Europa”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima