Università di Pavia, qui è nata doppia carriera di studenti agonisti

Università di Pavia, qui è nata la doppia carriera di studenti che fanno sport da agonisti. Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, è intervenuta martedì 27 gennaio a Pavia all’inaugurazione dell’anno sportivo dell’università. Durante l’evento, Picchi ha premiato gli studenti-atleti insigniti della Maestria Sportiva, protagonisti con la maglia azzurra in competizioni internazionali. Ospite d’onore la campionessa di scherma Mara Navarria, oro olimpico nella spada a squadre ai Giochi di Parigi 2024.

“La Dual Career nasce qui, a Pavia – ha ricordato il sottosegretario – come strumento concreto per conciliare studio universitario e sport agonistico. Tutto ciò è possibile grazie ad appelli flessibili, tutor accademici e supporto logistico. Un modello che oggi coinvolge 30 studenti-atleti e si è diffuso in tutta la Lombardia”.

“Regione Lombardia – ha aggiunto Picchi – investe nella conciliazione tra studio e sport, anche attraverso il progetto Talento, in collaborazione con Fidal“. Picchi ha ricordato la recente premiazione dei vincitori dei Campionati Nazionali Universitari 2025, molti dei quali pavesi.

Il sottosegretario Picchi ha rivolto particolare attenzione all’eccellenza degli impianti sportivi universitari, gestiti dal CUS Pavia e aperti alla cittadinanza. Diverse strutture dell’Ateneo sono oggi punti di riferimento per le Federazioni sportive nazionali. Tra queste il College Remiero, il College Federale della Pagaia (attivo dal 2005/2006 con la Federazione Italiana Canoa e Kayak) e il College Sportivo, che accoglie atleti di numerose discipline.