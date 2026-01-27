Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Presidenza
  • Ottimizzato per il web da: Moreno Gussoni
  • Ottimizzato per il web da: Moreno Gussoni

Morte ex vicesindaco Varese De Wolf, Fontana: persona perbene 

Giorgio De Wolf, per la sua morte il cordoglio del presidente Fontana e della Giunta lombarda (foto Prealpina)

Il governatore: perdiamo un amministratore capace

“Una persona perbene e un amministratore competente”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a nome dell’intera Giunta della Lombardia, esprime le più sentite condoglianza alla famiglia di Giorgio De Wolf che, ricorda il governatore, “ha ricoperto il ruolo di vicesindaco nella mia prima Giunta di sindaco di Varese“. “Sempre disponibile e attento ai bisogni della comunità, Giorgio ha sempre dimostrato un grande attaccamento per la nostra città e verso i suoi cittadini” conclude Fontana.

@foto Prealpina

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima