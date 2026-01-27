Morte ex vicesindaco Varese De Wolf, Fontana: persona perbene 

“Una persona perbene e un amministratore competente”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a nome dell’intera Giunta della Lombardia, esprime le più sentite condoglianza alla famiglia di Giorgio De Wolf che, ricorda il governatore, “ha ricoperto il ruolo di vicesindaco nella mia prima Giunta di sindaco di Varese“. “Sempre disponibile e attento ai bisogni della comunità, Giorgio ha sempre dimostrato un grande attaccamento per la nostra città e verso i suoi cittadini” conclude Fontana.

@foto Prealpina