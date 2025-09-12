Lombardia, incontro Picchi-Abodi: rafforziamo ruolo educativo sport

Il ruolo educativo e sociale dello sport, la necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni ed enti formativi, tra cui scuole ed oratori e la valorizzazione delle esperienze sui territori. Sono questi alcuni degli argomenti al centro dell’incontro, a Palazzo Lombardia, tra il ministro per lo Sport e Giovani Andrea Abodi, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia Federica Picchi ed i rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale.

Ruolo educativo dello sport

“È stata un’occasione preziosa – ha sottolineato Federica Picchi – per condividere idee, programmi e prospettive comuni. Lo sport è un linguaggio universale che unisce i ragazzi e li aiuta a crescere in maniera sana e consapevole”.

Il ministro Abodi ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro portato avanti dalla Lombardia. Ha rimarcato, in particolare, l’importanza di rafforzare la sinergia tra istituzioni locali e Governo per moltiplicare l’impatto delle iniziative sui territori.

Costruire opportunità concrete

“Regione Lombardia – ha puntualizzato il sottosegretario regionale – intende continuare a investire con convinzione in questo settore. Vogliamo infatti lavorare fianco a fianco con il Ministero Sport e Giovani e con l’Ufficio scolastico regionale proprio per costruire opportunità concrete e durature”.

Rafforzare offerta sportiva

La presenza dell’Ufficio Scolastico Regionale ha inoltre permesso di avviare un dialogo diretto sulle scuole lombarde e sull’importanza di rendere sempre più capillari i progetti che avvicinano gli studenti allo sport e ai suoi valori.

Legame scuola, comunità e istituzioni

L’incontro si è poi concluso con l’impegno congiunto a proseguire su questa strada. L’obiettivo è quello di rafforzare così non solo l’offerta sportiva, ma anche il legame tra scuola, comunità e istituzioni.