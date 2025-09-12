Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Sport e giovani

Lombardia, incontro Picchi-Abodi: rafforziamo ruolo educativo sport

Tra gli argomenti dell'incontro a Palazzo Lombardia del sottosegretario alla Presidenza Federica Picchi con il ministro dello Sport Andrea Abodi, il ruolo educativo dello sport e la collaborazione tra istituzioni ed enti formativi.

Obiettivo incrementare collaborazione tra istituzioni ed enti formativi

Il ruolo educativo e sociale dello sport, la necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni ed enti formativi, tra cui scuole ed oratori e la valorizzazione delle esperienze sui territori. Sono  questi alcuni degli argomenti al centro dell’incontro, a Palazzo Lombardia, tra il ministro per lo Sport e Giovani Andrea Abodi, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia Federica Picchi ed i rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale.

Federica Picchi sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia stringe la mano al ministro per lo Sport e Giovani Andrea Abodi davanti alle bandiere di Europa, Italia e Lombardia. Tra gli argomenti dell'incontro il ruolo educativo dello sport e la collaborazione tra istituzioni ed enti formativi.Ruolo educativo dello sport

“È stata un’occasione preziosa  – ha sottolineato Federica Picchi – per condividere idee, programmi e prospettive comuni. Lo sport è un linguaggio universale che unisce i ragazzi e li aiuta a crescere in maniera sana e consapevole”.

Il ministro Abodi ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro portato avanti dalla Lombardia. Ha rimarcato, in particolare, l’importanza di rafforzare la sinergia tra istituzioni locali e Governo per moltiplicare l’impatto delle iniziative sui territori.

Costruire opportunità concrete

“Regione Lombardia  – ha puntualizzato il sottosegretario regionale – intende continuare a investire con convinzione in questo settore. Vogliamo infatti lavorare  fianco a fianco con il Ministero Sport e Giovani e con l’Ufficio scolastico regionale proprio per costruire opportunità concrete e durature”.

Rafforzare offerta sportiva

La presenza dell’Ufficio Scolastico Regionale ha inoltre permesso di avviare un dialogo diretto sulle scuole lombarde e sull’importanza di rendere sempre più capillari i progetti che avvicinano gli studenti allo sport e ai suoi valori.

Legame scuola, comunità e istituzioni

L’incontro si è poi concluso con l’impegno congiunto a proseguire su questa strada. L’obiettivo è quello di  rafforzare  così non solo l’offerta sportiva, ma anche il legame tra scuola, comunità e istituzioni.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima