Aumentano i controlli di Polizia locale sulle strade nel Milanese

Regione Lombardia aumenta la sicurezza urbana e stradale nei comuni del Magentino, dell’Abbiatense e lungo la Strada Statale 11, nell’ambito della Città Metropolitana di Milano. Con una delibera di Giunta regionale, approvata su proposta dell’assessore Romano La Russa, sono stanziati 50.000 euro per servizi straordinari di Polizia locale in 23 comuni della provincia: Magenta (capofila), Abbiategrasso, Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora Ticino, Bernate Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, Cornaredo, Cusago, Cisliano, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Pregnana Milanese, Sedriano, Settimo Milanese, Santo Stefano Ticino, Vanzago e Vittuone.

L’obiettivo è rendere più efficace l’azione della Polizia locale nel Milanese

“Queste risorse aggiuntive – spiega l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile La Russa – si inseriscono nel più ampio impegno di Regione Lombardia per il rafforzamento della sicurezza urbana e stradale nei territori. L’obiettivo è rendere più efficace l’azione delle Polizie locali, promuovendo la collaborazione tra i diversi Comandi dei comuni coinvolti”.

“La sicurezza dei cittadini – conclude La Russa – è una priorità. L’obiettivo è garantire controlli più capillari e una presenza più incisiva nelle strade, soprattutto nelle fasce orarie serali e nei weekend, e lungo le arterie più sensibili”.

Il personale delle Polizie locali opererà, in particolare, nelle ore serali e nei fine settimana, sui territori dei comuni coinvolti in base a modalità concordate tra i vari Comandi di Polizia locale, con il coordinamento della Prefettura di Milano. La durata dell’accordo è per il 2026. Tra i vari interventi in programma previsti anche controlli di polizia su arterie e strade sensibili per potenziale pericolosità o presenza di soggetti alla guida in stato alterato da sostanze o alcool.