Regione Lombardia e il Comune di Endine Gaiano (Bergamo) hanno firmato, nelle azioni per le Valli Prealpine, l’Accordo di collaborazione per l’attuazione della Strategia di sviluppo locale ‘Progetto integrato rivolto alla riqualificazione e all’ampliamento delle infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile, con l’obiettivo di incentivare ulteriormente lo sviluppo turistico dell’area’. A darne notizia è l’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.

Valli Prealpine, Accordo tra Lombardia e Comune di Endine Gaiano

L’iniziativa, a fronte di un investimento complessivo di 3.488.999 euro, prevede un finanziamento regionale pari a 3.136.291 euro. L’obiettivo principale è la rigenerazione di patrimonio e spazi abbandonati. Passando quindi per lo sviluppo di servizi sociali, culturali e turistici, la valorizzazione integrata di percorsi e infrastrutture esistenti e il potenziamento della mobilità sostenibile.

La Strategia

La Strategia, proposta dal Comune di Endine Gaiano, quale soggetto capofila, vede la partecipazione dei Comuni di Bianzano, Monasterolo del Castello, Ranzanico e Spinone al Lago e si articola in quattro interventi:

ciclovia-percorso pedonale: realizzazione del primo lotto della Ciclovia Valle Rossa lungo l’antica strada per Bianzano, per connettere il territorio montano con il percorso circumlacuale;

completamento percorso circumlacuale: riqualificazione e completamento dell’anello ciclopedonale intorno al Lago d’Endine, con attenzione alla sostenibilità ambientale e alla fruizione turistica;

ponte galleggiante: costruzione di un ponte reversibile tra le sponde del lago, per potenziare l’accessibilità e la continuità del percorso;

riqualificazione delle aree umide in un parco naturalistico lineare attrezzato per attività didattiche, escursionistiche e di birdwatching.

Sertori: valorizziamo Lago d’Endine

“Con questa Strategia – dichiara l’assessore Massimo Sertori – Regione Lombardia intende valorizzare il Lago d’Endine e il suo sistema territoriale, promuovendo una mobilità dolce e sostenibile e recuperando luoghi di grande valore paesaggistico e storico”.

“L’obiettivo – continua – è creare un circuito di percorsi ciclopedonali, aree naturalistiche e connessioni inedite come il ponte galleggiante, capace di rafforzare il legame tra i Comuni rivieraschi e di rendere il territorio sempre più attrattivo per residenti e visitatori”. “Gli interventi contribuiranno a migliorare la qualità della vita, a favorire il turismo lento, e a rilanciare le economie locali – conclude Sertori – in un’ottica di rigenerazione ambientale e sociale che guarda al futuro delle comunità della Val Cavallina”.

Integrazione con il ‘Bando Itinerari’

La Strategia si integra con l’intervento, già finanziato da Regione Lombardia attraverso il ‘Bando Itinerari’, che riguarda la manutenzione e il completamento del percorso ciclopedonale tra i laghi d’Iseo ed Endine attraversando aree di alto valore paesaggistico e naturalistico nei Comuni di Endine Gaiano, Solto Collina e Riva di Solto. Questo intervento, che ha un costo complessivo di 2.360.000 euro, beneficia di un finanziamento regionale pari a 2.109.081 euro.