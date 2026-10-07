Aperta al traffico la tratta sud della Variante di Casalpusterlengo

Un collegamento più rapido e sicuro lungo la Via Emilia, capace di alleggerire dal traffico il centro abitato e migliorare la qualità della vita dei residenti. È stata inaugurata la tratta sud della ‘Variante di Casalpusterlengo‘ sulla strada statale 9 ‘Via Emilia’, alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi.

Il tratto aperto al traffico si sviluppa per circa 4 chilometri e costituisce un primo passo verso il completamento dell’intera variante, il cui nuovo tracciato avrà una lunghezza complessiva di circa 7,1 chilometri. L’apertura al traffico dell’intera ‘Variante di Casalpusterlengo’ è prevista entro la primavera 2027.

Terzi: opera che capace di produrre benefici immediati sulla mobilità

“Questa variante – ha sottolineato l’assessore Terzi – rappresenta un passo avanti concreto per Casalpusterlengo e per tutto il Lodigiano: meno traffico nel centro abitato, collegamenti più rapidi e maggiore sicurezza. Investire nelle infrastrutture significa anche migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere il territorio più competitivo e attrattivo. Con l’apertura di questo tratto diamo quindi una risposta attesa, capace di produrre benefici immediati sulla mobilità, sull’ambiente e sulla vivibilità urbana”.

Gli interventi sulla viabilità provinciale del Lodigiano

“Quest’opera – ha aggiunto Terzi – si inserisce in un territorio sul quale Regione Lombardia continua a investire per rendere più efficiente e sicura la rete infrastrutturale. Nel Lodigiano abbiamo sostenuto negli ultimi anni interventi importanti sulla viabilità provinciale e sulle principali direttrici di collegamento”.

Tra gli interventi finanziati da Regione figurano la Variante di Ospedaletto lungo la SP ex SS 234 ‘Codognese’, già conclusa, il potenziamento della SP ex SS 415 ‘Paullese’, e la riqualificazione della SP ex SS 235.