Il Progetto Talento 2026 porta 106 giovani atleti lombardi in Regione

I giovani talenti dell’atletica lombarda si ritrovano a Palazzo Lombardia per crescere dentro e fuori dalla pista. Ha preso il via oggi l’edizione 2026 del ‘Progetto Talento’, il programma promosso da Fidal Lombardia e sostenuto da Regione per accompagnare le promesse dell’atletica attraverso un ciclo di incontri formativi. Al primo appuntamento ha partecipato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

L’edizione 2026 coinvolge 106 atleti di età compresa tra i 15 e i 22 anni appartenenti a 42 società lombarde, il numero più alto mai raggiunto dal progetto. La selezione tiene conto dei risultati ottenuti nei campionati italiani, delle posizioni nelle graduatorie nazionali, delle convocazioni in azzurro e di altri criteri tecnici stabiliti dal regolamento. Una crescita resa possibile anche grazie al supporto di Regione Lombardia che nel 2026 sostiene il progetto con un contributo di 80.000 euro.

Ad aprire il ciclo di incontri formativi è stato l’appuntamento dal titolo ‘Il talento come percorso, non come etichetta’ guidato dal professor Antonio La Torre, direttore tecnico delle squadre nazionali italiane di atletica leggera dal 2018.

Picchi: il successo dell’iniziativa conferma la vitalità dell’atletica lombarda

“L’edizione 2026 del Progetto Talento raggiunge un traguardo record con 106 premiati provenienti da 42 società lombarde – ha evidenziato il sottosegretario Picchi – confermando la vitalità dell’atletica in Lombardia, dove si contano 57.833 tesserati Fidal”.

“Con un investimento regionale di 80.000 euro ulteriormente aumentato dallo scorso anno, a fronte degli straordinari risultati del progetto – ha proseguito Picchi – oggi continuiamo a sostenere chi affronta la doppia sfida della crescita scolastica e agonistica. L’iniziativa valorizza anche quell’ecosistema che fa crescere il talento sportivo, coinvolgendo anche famiglie, tecnici e allenatori, in linea con la visione di Regione Lombardia: coltivare il talento nel tempo, in sinergia, promuovendo benessere, prevenzione e continuità sportiva”.

Dal Progetto Talento all’argento negli Europei 2026

Presente anche l’atleta azzurra Alexandrina Mihai, ambassador del ‘Progetto Talento’ e vincitrice della medaglia d’argento negli Europei sulla distanza della marcia 21,097 km, che ha iniziato la sua carriera agonistica sostenuta dall’iniziativa. “È un onore poter essere ‘dall’altra parte’ – ha detto Mihai – mi fa piacere e mi ricorda anche da dove sono partita. Il Progetto Talento mi ha aiutata tantissimo, mi ha dato la possibilità di badare da sola a spese di routine che abbiamo noi atleti, come il fisioterapista o le scarpe per allenarsi. Ai ragazzi dico di crederci anche quando sembra impossibile, di sfruttare bene questa possibilità, perché se sono arrivati qui vuol dire che ci persone che credono in loro e questo è il punto di partenza migliore”.

Gli atleti sostenuti dalle borse di studio hanno conquistato 21 medaglie

Gli atleti sostenuti dalle borse di studio di Fidal Lombardia hanno chiuso l’estate 2026 conquistando 21 medaglie nelle competizioni internazionali: 9 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Tra i protagonisti Kelly Ann Doualla, primatista europea Under 18 dei 100 metri, campionessa continentale di categoria e medaglia di bronzo ai Mondiali Under 20, e Filippo Dezza, finalista agli Europei Assoluti e argento nei 200 metri ai Giochi del Mediterraneo.