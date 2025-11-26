A Palazzo Lombardia una festa di Natale a tema Winx

Giovedì 27 novembre il presidente regionale Attilio Fontana presenta ‘Natale a Palazzo Lombardia’. Il programma dell’inaugurazione prevede la benedizione di monsignor Massimo Fumagalli, canonico del Capitolo Metropolitano del Duomo di Milano, e i canti natalizi del Coro del Collegio Rotondi di Gorla Minore. Particolare attesa, poi, per la presenza delle sei fate Winx, che incontreranno il pubblico a Palazzo Lombardia per scattare con loro foto e selfie, e per le pattinatrici delle Hot Shivers della Precision Skating Milano con un’esibizione artistica di pattinaggio sincronizzato su ghiaccio.

La pista di pattinaggio, l’albero di Natale Winx e il Belvedere di Palazzo Lombardia

Anche quest’anno, fino al 18 gennaio, in Piazza Città di Lombardia sarà presente la pista di pattinaggio su ghiaccio coperta più grande di Milano e, dal termine dell’inaugurazione fino alle ore 21 del 27 novembre, si potrà pattinare gratuitamente sotto l’albero di Natale addobbato a tema Winx. E ancora, sempre fino alle ore 21, sarà possibile salire al Belvedere di Palazzo Lombardia per ammirare dal 39esimo piano un panorama unico di Milano illuminata.