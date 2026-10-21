LNotizie-Foto. Ces Unveiled Milan 2026,  presidente Fontana: la Lombardia punto di riferimento internazionale per l’innovazione

All’evento presenti imprese, startup,investitori per presentare nuove soluzioni e favorire collaborazioni

(LNotizie – Milano, 21 ott) La Lombardia protagonista dell’innovazione tecnologica internazionale con il CES (Consumer Electronics Show) Unveiled Milan 2026, l’anteprima europea del CES 2027 di Las Vegas, tra i più importanti appuntamenti mondiali dedicati alla tecnologia. All’evento, ospitato all’Allianz MiCo di Milano, che riunisce imprese, startup, investitori e rappresentanti istituzionali per presentare nuove soluzioni e favorire collaborazioni e opportunità di sviluppo, è intervenuto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“La scelta di Milano e della Lombardia per ospitare un evento internazionale come il CES Unveiled – ha dichiarato Fontana – è un riconoscimento importante per il nostro territorio e per la sua capacità di innovare . Non è un caso che un appuntamento di questa rilevanza abbia scelto proprio la nostra regione. Qui abbiamo un sistema economico dinamico, nel quale convivono grandi gruppi industriali, piccole e medie imprese, startup, università e centri di ricerca. Un patrimonio di competenze e conoscenze che rende la Lombardia un punto di riferimento per chi vuole investire nel futuro. Come Regione lavoriamo per rafforzare queste condizioni, favorendo l’arrivo di nuovi investimenti, accompagnando le imprese che scelgono il nostro territorio e sostenendo la crescita delle startup tecnologiche. Vogliamo creare le condizioni perché le idee possano trasformarsi in progetti industriali, ricerca, nuovi prodotti e occupazione”.

“Il CES – ha aggiunto il presidente della Regione Lombardia – rappresenta quindi non soltanto una grande occasione di visibilità internazionale, ma anche un’opportunità concreta per costruire nuove relazioni, attrarre capitali e aiutare le nostre imprese a crescere sui mercati mondiali. Il nostro obiettivo è fare in modo che la Lombardia non sia soltanto un territorio in cui l’innovazione arriva e si sperimenta, ma un luogo da cui nascono tecnologie e progetti capaci di competere nel mondo”.

Regione Lombardia ha sottoscritto, insieme al Comune di Milano, a Fondazione Fiera Milano e ad altri soggetti economici e istituzionali, un Protocollo d’intesa per valorizzare l’iniziativa e rafforzarne le ricadute sul territorio. Oggi, piazza Città di Lombardia ospita inoltre iniziative ed esposizioni dedicate a robotica, intelligenza artificiale, cybersecurity e salute digitale. (LNotizie)

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