Al via la stagione 26/27 di OperaLombardia con 5 nuove produzioni

Cinque nuove produzioni di opere liriche nei teatri di Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Pavia e un concerto al Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia. Sono alcune delle proposte che caratterizzano il cartellone della nuova stagione di OperaLombardia, il circuito che promuove la diffusione, la valorizzazione e la circuitazione delle opere liriche sul territorio lombardo e che, da circa trent’anni, rappresenta un modello unico a livello nazionale di coproduzione e circuitazione.

L’iniziativa, presentata oggi in Regione, include concorsi per giovani artisti, attività per le scuole e servizi per gli spettatori con disabilità sensoriali. Alla conferenza stampa ha partecipato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Presenti anche Massimo Boffelli, direttore generale del Teatro Donizetti di Bergamo, Umberto Angelini, sovrintendente del Teatro Grande di Brescia, Andrea Nocerino, sovrintendente del Teatro Ponchielli di Cremona, Francesco Nardelli, direttore generale del Teatro Fraschini di Pavia, e Maurizio Salerno, direttore generale dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali.

Caruso: una stagione costruita insieme che ogni teatro porta al proprio pubblico

“La forza di OperaLombardia – ha affermato Caruso – sta nella capacità di costruire insieme una stagione che ogni teatro porta al proprio pubblico: un’unica grande platea da 4.200 posti. Condividere competenze e risorse permette di dare continuità alle produzioni e offrire più opportunità agli artisti e alle maestranze. Regione Lombardia sostiene questa collaborazione perché rende più ricca l’offerta culturale dei territori e dà ai giovani la possibilità di crescere professionalmente”.

Il circuito riunisce il Teatro Donizetti di Bergamo, il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Sociale di Como/AsLiCo, il Teatro Ponchielli di Cremona e il Teatro Fraschini di Pavia. La stagione è sostenuta da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Ministero della Cultura, con la collaborazione dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali.

‘Opera Oggi’: un concorso per gli under 35

Tra le novità figura ‘Opera Oggi – II Concorso Internazionale per una Nuova Opera’, promosso da OperaLombardia e dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca, in collaborazione con Opera Europa. Il concorso, rivolto a gruppi creativi interamente composti da artisti under 35, selezionerà un progetto completo, dalla composizione di libretto e musica all’allestimento scenico. Il bando sarà pubblicato il 5 ottobre 2026 sul sito di OperaLombardia. L’opera vincitrice debutterà nelle stagioni 2028/2029 dei teatri coproduttori.

“Ai giovani – ha evidenziato Caruso – servono occasioni per dimostrare ciò che sanno fare. Affidare loro una produzione significa dare fiducia al talento e accompagnarlo in un’esperienza professionale. Altrettanto importante è il lavoro con le scuole e le famiglie: conoscere l’opera fin da bambini e partecipare agli spettacoli può far nascere una passione duratura”.

La musica entra nelle Rsa con ‘Opera white’

Prosegue anche Opera white, il percorso per gli anziani ospiti delle Rsa avviato nel 2023 per favorire la partecipazione e contrastare la solitudine. Insignito del premio ‘Filippo Siebaneck’ nell’ambito del Premio della critica musicale ‘Franco Abbiati’, il progetto sarà dedicato nel 2027 a ‘Il barbiere di Siviglia’.

“Come Regione – ha concluso l’assessore – vogliamo che sempre più persone possano partecipare alla vita culturale. Per questo contano sia i servizi che rendono accessibili gli spettacoli sia le attività che portano la musica nelle Rsa. Sono progetti che rispondono a esigenze precise e che meritano continuità”.

Il 22 ottobre concerto al Belvedere

Nell’ambito delle iniziative per il World Opera Day, il 22 ottobre alle 20.30 il Belvedere di Palazzo Lombardia ospiterà un concerto con arie tratte dai titoli della nuova stagione. Nel pomeriggio Opera Education proporrà un laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Gli appuntamenti saranno a ingresso libero con prenotazione, fino a esaurimento dei posti; le modalità di partecipazione saranno comunicate successivamente.

A questo link la programmazione completa della stagione 2026/2027 di OperaLombardia.