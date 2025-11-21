Logo Regione Lombardia

40 anni fa al Niguarda di Milano il primo trapianto di cuore

Equipe che esegue il trapianto di cuore all'ospedale Niguarda

Il 23 novembre del 1985 veniva eseguito all’Ospedale Niguarda il primo trapianto di cuore. Nell’Aula Magna del nosocomio milanese, si è svolto un convegno per ricordare quattro decenni di progresso scientifico, innovazione tecnologica e straordinaria dedizione clinica, al quale hanno partecipato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso.
Tra gli interventi anche quello del direttore generale dell’Asst del Niguarda Alberto Zoli e del presidente del convegno, Claudio Russo, direttore della Struttura Complessa di Cardiochirurgia e Trapianto di Cuore.

In foto l’ospedale Niguarda di Milano dall’alto: l’ospedale di Regione Lombardia ospiterà alcuni bambini provenienti da Gaza
Il governatore ha sottolineato come questo traguardo rappresenti “40 anni di progresso, con una Lombardia che si conferma un’eccellenza nazionale e internazionale”.
“La trapiantologia è uno dei settori in cui più si vede l’impatto della capacità logistica, organizzativa, chirurgica e clinica – ha aggiunto Fontana – una complessità che può essere affrontata solo in centri d’eccellenza. Niguarda è senza dubbio uno di questi”.
Il presidente ha ricordato che l’alta specializzazione lombarda è possibile “grazie a un sistema sanitario che favorisce la collaborazione tra strutture regionali, garantisce l’utilizzo ottimale di tecnologie sofisticate e valorizza la professionalità”.

In foto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in visita istituzionale durante il tour ‘Qui Puoi’ nella tappa di Milano Mind

“La cardiochirurgia lombarda ha dato e continua a dare un contributo straordinario a livello nazionale e internazionale”, ha ribadito Fontana, evidenziando come i successi siano frutto dell’interazione tra competenze diverse, della tempestività e dell’efficienza organizzativa.
Tra i risultati più recenti, il presidente ha ricordato che “lo scorso anno a Niguarda è stato realizzato un nuovo primato: il trapianto di cuore artificiale, reso possibile non solo dalle capacità chirurgiche, ma anche dalla presenza di équipe multidisciplinari, tecnologie d’avanguardia e sistemi di trasporto organi altamente performanti”.

L’attività dei trapianti in Lombardia – ha detto Bertolaso –  è un punto di eccellenza iniziato 40 anni fa e ancora attuale. Il successo non è merito esclusivo del singolo chirurgo, ma il frutto del lavoro coordinato di centinaia di persone: un’operazione corale che unisce varie equipe multidisciplinari e professionalità, comprese quelle che si occupano del trasporto organi e il mondo del volontariato che sensibilizza sul tema della donazione”.

Scarica PDF
