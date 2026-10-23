Un percorso di accoglienza di per giovani ucraini. Con un finanziamento di 12.000 euro che, da domenica 25 a sabato 31 ottobre, permetterà a 20 giovani studenti della regione ucraina di Zaporizhzhia di partecipare a una serie di iniziative formative e ricreative nel Milanese. Tra queste le ‘visite studio’ in alcune importanti aziende attive sul territorio.

Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta del presidente Attilio Fontana. L’iniziativa mette in campo fondi per il progetto ‘Emergenza giovani Zaporizhzhia: percorso di accoglienza, sostegno e study visit sul territorio lombardo’, presentato da Acli Lombardia Aps. L’obiettivo è offrire un periodo di serenità lontano da un territorio esposto a bombardamenti e attacchi con droni. Al tempo stesso si punta a favorire un’esperienza di orientamento formativo e professionale per approfondire i modelli di innovazione e organizzazione del lavoro adottati dalle imprese lombarde.

Cattaneo: gesto di vicinanza che guarda a ricostruzione

“Zaporizhzhia – sottolinea Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed europee – vive ogni giorno sotto la minaccia di bombardamenti e attacchi con droni. Sono i più giovani che ne portano le ferite più profonde. Con questa iniziativa Regione Lombardia traduce la propria solidarietà in un impegno concreto. Offriamo a questi ragazzi un periodo di serenità lontano dalla guerra e l’occasione di conoscere da vicino le nostre imprese. Perché possano, come altri, guardare con fiducia al futuro e al ruolo che saranno chiamati a svolgere nella ricostruzione del loro Paese. Lo facciamo insieme ad Acli Lombardia, ad Assolombarda e alle famiglie che apriranno le loro case”.

Cosa prevede il progetto di accoglienza per i giovani ucraini

Nello specifico, dal 25 al 31 ottobre i ragazzi, accompagnati da tre referenti ucraini, saranno ospitati da famiglie del territorio milanese. Il programma prevede cinque giornate di attività. Nel dettaglio, sono previste visite a Rold, Mediaset, Cisco e Kone, organizzate con la collaborazione di Assolombarda, e pomeriggi educativi e ricreativi con il coinvolgimento dei giovani delle Acli di Milano e dei volontari del Servizio Civile.

Il programma ‘Elite U-Future’

L’iniziativa si inserisce nel programma ucraino di formazione ‘Elite U-Future’. L’iniziativa è rivolta agli studenti più meritevoli e dà continuità alla collaborazione con l’Amministrazione Militare Regionale di Zaporizhzhia, sancita dal Protocollo d’intesa del novembre 2024. Il progetto nasce dall’incontro dello scorso 12 giugno a Palazzo Lombardia con le organizzazioni della società civile lombarde attive a sostegno di quel territorio.