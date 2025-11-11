LNews-Foto. ALBERI MONUMENTALI, LOMBARDIA CON OLTRE 470 ESEMPLARI È LA SECONDA REGIONE IN ITALIA

LNews-ALBERI MONUMENTALI, LOMBARDIA CON OLTRE 470 ESEMPLARI È LA SECONDA REGIONE IN ITALIA

ASSESSORE COMAZZI: UN PATRIMONIO NATURALE DA VALORIZZARE E TRAMANDARE

IL 19 NOVEMBRE UN CONVEGNO A BRERA E UNA PUBBLICAZIONE DEDICATA

(LNews – Milano, 11 nov) Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha aggiornato l’’Elenco nazionale degli Alberi monumentali d’Italia’, recependo le più recenti integrazioni proposte da Regione Lombardia. L’aggiornamento porta a 476 il numero complessivo delle alberature lombarde iscritte nell’elenco nazionale (quattro delle quali ancora in fase istruttoria; una volta registrato il decesso degli esemplari, il numero si attesterà sulle 472 unità).

Con questo risultato, la Lombardia si conferma seconda in Italia per numero di alberi monumentali, subito dopo il Friuli-Venezia Giulia.

Il nuovo aggiornamento ha previsto l’inserimento di 48 nuove alberature. Un riconoscimento importante al costante lavoro di Regione Lombardia che, anche grazie alla collaborazione dei Comuni e dei Carabinieri forestali, continua a censire, tutelare e valorizzare gli alberi di maggiore pregio naturalistico, storico e paesaggistico.

“La Lombardia– ha spiegato Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi – custodisce un patrimonio arboreo straordinario. Ogni albero monumentale è un testimone vivente della nostra storia e un elemento imprescindibile del nostro paesaggio; come tale, è nostro dovere custodirlo con cura. Il lavoro di censimento e tutela portato avanti da Regione è frutto di una collaborazione costante con i territori e con i Carabinieri forestali, che ringrazio per il prezioso impegno”.

“Il prossimo 19 novembre, in occasione della Giornata nazionale dell’Albero – ha aggiunto Comazzi – Regione Lombardia organizzerà un convegno all’Orto Botanico di Brera, durante il quale saranno presentate e distribuite le prime 200 copie di una pubblicazione dedicata agli Alberi monumentali lombardi, con una selezione fotografica di 60 esemplari tra i più suggestivi del nostro territorio. Un modo per celebrare e far conoscere un patrimonio verde che appartiene a tutti gli abitanti della Lombardia”.

A questo link l’elenco degli alberi monumentali della Lombardia. (LNews)

red