Ambiente e Clima
Brescia, Maione: Arpa Lombardia eccellenza del sistema regionale

Visita nelle sedi Arpa Lombardia Brescia e Darfo Boario Terme dell'assessore regionale Giorgio Maione per celebrare i 25 anni di attività . Presenti anche la presidente di Arpa Lombardia Lucia Lo Palo e il direttore generale Fabio Cambielli.

Visita nelle sedi Bresciane in occasione dei 25 anni di attività sul territorio.

L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione ha visitato le sedi di Arpa Lombardia a Brescia e Darfo Boario Terme per celebrare i 25 anni di attività sul territorio bresciano. Presenti anche la presidente e il direttore generale di Arpa, Lucia Lo Palo e e il direttore generale Fabio Cambielli.

Brescia, Arpa Lombardia festeggia 25 anni di attività sul territorio

Visita nelle sedi Arpa Lombardia Brescia e Darfo Boario Terme dell'assessore regionale Giorgio Maione per celebrare i 25 anni di attività . Presenti anche la presidente di Arpa Lombardia Lucia Lo Palo e il direttore generale Fabio Cambielli.“In occasione di questo importante anniversario – ha sottolineato Maione – esprimo il mio più ringraziamento per i venticinque anni di operato di Arpa Lombardia. L’Agenzia è un braccio operativo indispensabile del Sistema regionale e, nel corso della sua storia, ha saputo costruire una reputazione di grande valore e indubbia competenza, grazie all’impegno costante di professionisti che rappresentano una vera eccellenza“.

“Guardiamo al futuro  – ha aggiunto – con la consapevolezza che le sfide ambientali e climatiche richiedono risposte sempre più efficaci e mirate”.

Tutela dell’ambiente

“Nella storia di Arpa – ha evidenziato la presidente Lo Palo – si riflette il cambio di passo nelle politiche per l’ambiente di cui Regione Lombardia è stata protagonista. Parliamo di una realtà che non ha mai smesso di crescere e riorganizzarsi non solo per essere al passo con i tempi, ma anche per anticiparli”.

“Un quarto di secolo di impegno, di studio, di conoscenza e di servizio pubblico. Un percorso che ha visto la nostra agenzia crescere, consolidarsi e diventare un punto di riferimento per la tutela dell’ambiente. Possiamo dire con orgoglio che Arpa Lombardia è una delle agenzie ambientali più autorevoli del Paese”.

