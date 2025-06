“Complimenti e buon lavoro ad Alvise Biffi, eletto neo presidente di Assolombarda, la più importante realtà territoriale del sistema Confindustria, motore del tessuto produttivo lombardo e nazionale”. Con queste parole il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto salutare l’elezione del presidente dell’associazione che rappresenta le imprese di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.

Fontana: buon lavoro al neo presidente di Assolombarda espressione del nostro ‘saper fare’

“Fare impresa, innovare, creare lavoro, valorizzare il saper fare: è questo – ha aggiunto Fontana – il cuore del modello Lombardia. Un modello che funziona perché istituzioni e imprese sanno essere alleate su ogni fronte. Questa è la nostra politica, questo è lo spirito che rende grande il nostro territorio“.

Regione Lombardia e Assolombarda: un dialogo costruttivo

Dopo gli auguri a Biffi, il presidente Fontana ha rivolto un sentito ringraziamento al presidente uscente di Assolombarda, Alessandro Spada, “per il prezioso lavoro svolto in questi anni e per la costante collaborazione con Regione Lombardia, sempre improntata al dialogo costruttivo e alla condivisione di obiettivi strategici per la crescita della nostra economia”.

@Foto Ansa