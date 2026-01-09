Riparte “AtleticaMENTE, la mostra-racconto sulla ‘Dual Career‘, promossa dall’Università di Milano-Bicocca. Attraverso le immagini di 16 studenti-atleti, l’esposizione illustra il percorso dell’ateneo che garantisce una serie di benefit e servizi per conciliare impegni agonistici e studi universitari, la cosiddetta ‘Carriera duale‘. L’iniziativa è stata prorogata fino al 31 marzo 2026.

“Ringrazio l’Università di Milano-Bicocca per aver ideato e promosso un’esposizione dal forte valore educativo e ispirazionale – dichiara Federica Picchi, sottosegretrio alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – capace di parlare ai giovani, attraverso il linguaggio dell’arte fotografica. Raccontando storie autentiche di loro coetanei che hanno scelto di dedicarsi allo sport agonistico senza rinunciare al percorso accademico”.

Le fotografie ritraggono gli studenti intenti a praticare simbolicamente il loro sport in aule e spazi accademici. Come Francesco Cavallotto, calciatore dell’Ac Crema 1908 e della nazionale italiana calcio non vedenti, laureato con il massimo dei voti in biotecnologie all’università Bicocca di Milano, fotografato in un laboratorio di chimica. Oppure Simone Carnevale, lanciatore nella Nazionale Italiana di Baseball U23, il cui scatto lo ritrae in un’aula di scienze, sua materia di studio. Immagini dal forte impatto, dal quale emerge il doppio ma possibile impegno, nel raggiungere una laurea e nello sport agonistico.

“Regione Lombardia è impegnata a favorire la conciliazione tra studio e attività sportiva, sia attraverso le borse di studio del progetto Talento – sottolinea Picchi – per le quali ringrazio FIDAL Lombardia – sia con l’avvio del primo Tavolo regionale dei CUS (Centri Universitari Sportivi). Non mi stancherò mai di ricordare quanto lo sport contribuisca a migliorare la concentrazione e, di conseguenza, i risultati scolastici e accademici. Lo dimostrano le tante storie di campioni che hanno conseguito la laurea con il massimo dei voti”.

La mostra AtleticaMENTE a Milano Bicocca: sport e studio, doppio percorso da conoscere

Attraverso una serie di immagini realizzate nel campus universitario, la mostra racconta l’armonia tra studio e sport, tra mente e corpo. Mettendo in luce passioni, ambizioni e determinazione dei giovani atleti ritratti. Tra i tanti studenti, anche il pallavolista della nazionale italiana Riccardo Sbertoli (studente di Economia e amministrazione delle imprese), lo sciatore Pietro Zazzi (neolaureato in Scienze del turismo e comunità locale), la campionessa di rafting Silvia Venturini (studentessa di Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio) e la pattinatrice di figura Irma Caldara (studentessa di Sociologia). Ogni atleta è fotografato con un elemento simbolico della propria disciplina, a sottolineare identità e legame con il percorso sportivo.

Un pannello descrittivo accompagna ogni ritratto, indicando corso di studi, disciplina praticata e una breve frase scelta dallo studente. Il programma Dual Career, avviato nell’anno accademico 2021-2022, ha già coinvolto oltre 80 studenti-atleti. Tra le tante citazioni, quella di Nelson Mandela ‘Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta c’era solo disperazione’.

Un supporto dalle borse di studio ‘Talento’ Regione Lombardia e Fidal

Si chiama ‘Talento – Formiamo i campioni di domani’ l’accordo tra Regione Lombardia e Fidal (Federazione italiana atletica leggera) Lombardia che offre borse di studio per i giovani tra i 15 e i 23 anni tesserati Fidal purché non appartenenti ai Corpi militari. L’intesa ha rafforzato lo stanziamento dello scorso anno portando così il contributo da 40.000 a 60.000 euro. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare e accompagnare gli studenti atleti lombardi nel loro percorso di crescita sportiva e personale. Le borse serviranno a sostenere l’attività sportiva, a coprire le cure in caso di infortunio e a finanziare la partecipazione alle competizioni internazionali per i più meritevoli.