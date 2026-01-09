I dati registrati giovedì 8 gennaio dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) hanno certificato il secondo giorno consecutivo entro il valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 in provincia di Lodi. Pertanto, a partire da sabato 10 gennaio, vengono disattivate le misure temporanee antinquinamento.
Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.