Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Ambiente e Clima
  • Ottimizzato per il web da: Marco Dozio
  • Ottimizzato per il web da: Marco Dozio

Provincia di Lodi, dal 10 gennaio disattivate misure anti inquinamento

In provincia di Lodi sono state disattttivate le misure temporanee antismog di primo livello a seguito dell'analisi dei livelli di PM10

Le rilevazioni effettuate da Arpa

I dati registrati giovedì 8 gennaio dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) hanno certificato il secondo giorno consecutivo entro il valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 in provincia di Lodi. Pertanto, a partire da sabato 10 gennaio, vengono disattivate le misure temporanee antinquinamento.

Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima