Il Policlinico San Matteo di Pavia entra nel ristretto gruppo dei sette centri oncologici italiani con designazione Oeci – Organisation of European Cancer Institutes, l’organizzazione europea che promuove e valuta gli standard di qualità dei centri oncologici. La Fondazione IRCCS ha ottenuto infatti il riconoscimento di ‘Comprehensive Cancer Centre with Research Excellence‘, prestigiosa certificazione internazionale che valorizza la qualità dell’assistenza, le competenze multidisciplinari e la ricerca scientifica. È il più alto livello previsto dal sistema europeo di accreditamento nella cura dei tumori e nella ricerca oncologica.

La motivazione del prestigioso riconoscimento

Sono numerosi i punti di forza del Comprehensive Cancer Center del San Matteo che hanno contribuito a questo prestigioso riconoscimento. Tra questi, la solidità delle competenze cliniche e diagnostiche, le attività di prevenzione e diagnosi precoce, la partecipazione ai programmi di screening oncologico e le capacità nell’ambito della diagnostica molecolare, dell’anatomia patologica, della radiologia e della medicina nucleare. Particolare attenzione è stata riservata anche allo sviluppo dell’approccio multidisciplinare, che favorisce il confronto tra specialisti di discipline diverse nella definizione dei percorsi diagnostici e terapeutici.

Un ulteriore elemento distintivo è rappresentato dal coinvolgimento attivo dei pazienti, attraverso il Patient Advisory Board, la collaborazione con le associazioni e le iniziative dedicate all’informazione, all’educazione e al supporto delle persone che affrontano una malattia oncologica. La valutazione ha inoltre riconosciuto la solidità dell’assetto istituzionale e organizzativo del Centro, la presenza di una pianificazione strategica e la stretta collaborazione con l’Università di Pavia e con altre realtà sanitarie. In particolare, l’integrazione tra Policlinico e Università favorisce e facilita considerevolmente l’integrazione tra attività accademiche e cliniche.

San Matteo Pavia: rafforzato posizionamento panorama oncologico europeo

“Con questo riconoscimento – commenta il presidente del Policlinico, Alessandro Venturi – il San Matteo rafforza il proprio posizionamento nel panorama oncologico europeo e rinnova l’impegno a coniugare eccellenza clinica, ricerca scientifica e innovazione, con un obiettivo prioritario: offrire ai pazienti percorsi di cura sempre più qualificati, integrati e attenti alla persona”.

“È un traguardo di particolare prestigio – aggiunge il direttore generale, Vincenzo Petronella – che attesta la qualità dell’assistenza oncologica e della ricerca scientifica del Policlinico, riconoscendo il valore di un modello che integra competenze cliniche, attività di ricerca, innovazione e attenzione ai bisogni dei pazienti”.