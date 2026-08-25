Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore delle associazioni Pro Loco con un bando di sostegno da 300.000 euro, destinata alle Pro Loco e alle loro Unioni iscritte all’Albo regionale.

Il bando della Lombardia a sostegno delle Pro Loco

L’iniziativa prevede, tra l’altro, l’erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto, senza obbligo di rendicontazione, equamente ripartito tra i soggetti ammessi fino a un importo massimo di 3.000 euro per beneficiario. L’obiettivo è infatti quello di sostenere concretamente le realtà che, ogni giorno, contribuiscono alla promozione turistica, culturale e sociale dei territori lombardi.

Le Pro Loco, memoria storica dei luoghi

“Le Pro Loco – commenta l’assessore al Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia Debora Massari – arrivano dove spesso la promozione tradizionale non riesce ad arrivare. Conoscono infatti i luoghi, le loro storie e soprattutto le persone che li tengono vivi. Con questo contributo vogliamo dare quindi un aiuto concreto a chi lavora tutto l’anno, spesso su base volontaria, per creare occasioni di visita e far conoscere anche la Lombardia meno nota. È un patrimonio di competenze e presenza sul territorio che per il turismo lombardo ha un valore importante”.

Obiettivo: valorizzare il patrimonio culturale

“Investire nelle Pro Loco – prosegue – significa quindi investire nella capacità dei territori di fare rete, promuovere eventi, valorizzare tradizioni, prodotti tipici e patrimonio culturale. Questa è una scelta che rafforza l’attrattività turistica della Lombardia e sostiene anche il lavoro di centinaia di volontari che operano con passione e competenza”.

A chi è rivolta la misura?

La misura è rivolta alle associazioni e alle Unioni delle Pro Loco regolarmente iscritte all’Albo regionale alla data di apertura del bando.

Scadenze

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi dal 1° settembre 2026 alle ore 15 al 30 settembre 2026 alle ore 15.

Modalità di presentazione delle domande

Tutte le informazioni e le modalità di presentazione delle domande saranno disponibili sul portale regionale Bandi e Servizi e sui canali istituzionali di Regione Lombardia.