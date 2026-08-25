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Lombardia Notizie / Turismo, moda e marketing territoriale
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Al via il bando per le Pro Loco, il contributo è di 300.000 euro

Fiori realizzati a mano per Festa di Santa Croce a Monte Isola (Brescia). La foto mostra alcune signore intente nella realizzazione dei tradizionali fiori di carta, una delle attività organizzate dalle Pro Loco . Regione Lombardia con un bando dal 300.000 euro, sostiene le lorio attività.

Massari: una scelta che rafforza l'attrattività turistica della Lombardia

Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore delle associazioni Pro Loco con un bando di sostegno da 300.000 euro, destinata alle Pro Loco e alle loro Unioni iscritte all’Albo regionale.

Il bando della Lombardia a sostegno delle Pro Loco

Debora Massari assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia illustra il bando a sostegno delle Pro Loco.

L’iniziativa prevede, tra l’altro, l’erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto, senza obbligo di rendicontazione, equamente ripartito tra i soggetti ammessi fino a un importo massimo di 3.000 euro per beneficiario. L’obiettivo è infatti quello di sostenere concretamente le realtà che, ogni giorno, contribuiscono alla promozione turistica, culturale e sociale dei territori lombardi.

Le Pro Loco, memoria storica dei luoghi

“Le Pro Loco – commenta l’assessore al Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia Debora Massari – arrivano dove spesso la promozione tradizionale non riesce ad arrivare. Conoscono infatti i luoghi, le loro storie e soprattutto le persone che li tengono vivi. Con questo contributo vogliamo dare quindi un aiuto concreto a chi lavora tutto l’anno, spesso su base volontaria, per creare occasioni di visita e far conoscere anche la Lombardia meno nota. È un patrimonio di competenze e presenza sul territorio che per il turismo lombardo ha un valore importante”.

Obiettivo: valorizzare il patrimonio culturale

“Investire nelle Pro Loco – prosegue – significa quindi investire nella capacità dei territori di fare rete, promuovere eventi, valorizzare tradizioni, prodotti tipici e patrimonio culturale. Questa è una scelta che rafforza l’attrattività turistica della Lombardia e sostiene anche il lavoro di centinaia di volontari che operano con passione e competenza”.

A chi è rivolta la misura?

La misura è rivolta alle associazioni e alle Unioni delle Pro Loco regolarmente iscritte all’Albo regionale alla data di apertura del bando.

Scadenze

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi dal 1° settembre 2026 alle ore 15 al 30 settembre 2026 alle ore 15.

Modalità di presentazione delle domande

Tutte le informazioni e le modalità di presentazione delle domande saranno disponibili sul portale regionale Bandi e Servizi e sui canali istituzionali di Regione Lombardia.

 

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