Missione Uzbekistan, firmato accordo Lombardia-Samarcanda

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha siglato a Samarcanda, nell’ambito della missione istituzionale in Uzbekistan, un ‘Memorandum of Understanding’ con Adiz Boboyev Muzafarovich, governatore della Regione di Samarcanda. La firma è avvenuta nel corso di un bilaterale organizzato durante il Forum Interregionale Samarcanda-Lombardia che ha rappresentato un importante momento di confronto tra i rispettivi rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale sulle prospettive di collaborazione tra i due territori. Al centro del documento: le reciproche relazioni tra aziende, istituti di ricerca e associazioni per l’introduzione di tecnologie innovative e macchinari di ultima generazione, in particolare nel settore agricolo; il supporto alle piccole medie imprese locali nei processi di internazionalizzazione e la condivisione di competenze e professionalità in ambito sanitario, con particolare riferimento alla chirurgia oncologica, all’urologia e alla protezione materno-infantile.

L’appuntamento è stato l’evento principale della seconda tappa della missione in Uzbekistan, cui hanno preso parte anche il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, e rappresentanti di aziende, enti e associazioni di settore, tra cui Promos Italia, Assolombarda e UCIMU-Sistemi per produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione.

Presidente Fontana: accomunati da visione pragmatica

“Questo memorandum – ha detto Fontana – rappresenta la cornice più ampia all’interno della quale inquadrare in maniera strutturata il proficuo rapporto di collaborazione già avviato tra la Lombardia e la Regione di Samarcanda. Tra gli ambiti a maggior potenziale ci sono in particolare quello economico-commerciale, scientifico, culturale, turistico e sanitario. Settori strategici in cui l’elevata expertise delle imprese lombarde farà da catalizzatore a percorsi di sviluppo comune”.

“Ad accomunare i nostri territori – ha aggiunto il governatore lombardo – è in particolare una visione incentrata su pragmatismo e concretezza. Proprio questo ‘modus operandi’ rappresenta un terreno fertile per la realizzazione di iniziative di successo”.

Sottosegretario Cattaneo: Lombardia è un riferimento di eccellenza

“L’accordo – ha evidenziato il sottosegretario Cattaneo – conferma ancora una volta la vocazione internazionale e l’attrattività della Lombardia. Per la forza del nostro sistema economico, sociale e culturale ma anche per l’originalità del nostro modello di governo, basato sul principio di sussidiarietà e sula collaborazione pubblico-privato. Per queste ragioni, oltre che per il dinamismo del sistema imprenditoriale e la qualità delle nostre competenze, la Lombardia è vista, qui in Uzbekistan come in tanti altri Paesi del mondo, come un riferimento di eccellenza”.

Gli ambiti di collaborazione previsti dal memorandum tra Lombardia e Samarcanda

Nello specifico, l’accordo tra Lombardia e Samarcanda siglato in Uzbekistan prevede la realizzazione di iniziative di collaborazione tra i due territori nei seguenti ambiti: