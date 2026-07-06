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LNotizie-Foto.Brescia. Posata prima pietra della linea Tram T2 Fiera-Pendolina alla presenza degli assessori Lucente e Massari

(LNotizie – Brescia, 06 lug) Gli assessori regionali Franco Lucente (Trasporti e Mobilità) e Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale e Moda) hanno partecipato a Brescia alla cerimonia della posa della prima pietra dei lavori di avvio dei cantieri della linea Tram T2 Fiera-Pendolina. La linea si svilupperà su un tracciato di 11,3 km in doppio binario tra i capolinea Fiera (zona sud-ovest della città), e Pendolina (zona nord-ovest), attraversando diversi quartieri della città e garantendo un collegamento rapido ed efficiente con il nodo della Stazione Fs. All’evento erano presenti anche il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Emilio Del Bono e il sindaco del Comune di Brescia, Laura Castelletti. I lavori sono affidati da Brescia Mobilità al Rti, Raggruppamento temporaneo di imprese.

Assessore Lucente: un trasporto pubblico locale sempre più all’avanguardia – “È un’opera strategica per il territorio – ha detto l’assessore Lucente –  che porterà evidenti benefici alla popolazione, favorendo l’integrazione tra le diverse modalità di mobilità urbana. Un trasporto pubblico locale sempre più all’avanguardia e green, capace di raggiungere l’obiettivo che Regione Lombardia persegue da tempo: interconnessione e intermodalità tra le diverse forme di trasporto. A Brescia, come in numerose aree della Lombardia, il trasporto pubblico diventa volano fondamentale per la rigenerazione urbana e lo sviluppo economico e sociale dei territori”.

Gli investimenti di Regione Lombardia per il Tpl – “Da sempre, Regione Lombardia – ha aggiunto Lucente – crede fermamente nel Tpl, sia su gomma che su ferro e su acqua: nel 2026 abbiamo già anticipato oltre 675 milioni di euro a favore delle agenzie di trasporto pubblico locale per garantire il regolare svolgimento dei servizi previsti. Di questi, più di 62 milioni sono destinati a Brescia. Inoltre, nell’ambito del ‘Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile’ 2024-2028, abbiamo stanziato 105 milioni di euro per finanziare interventi per il rinnovo del parco autobus in tutti i 6 bacini lombardi. Di questi, quasi 11 milioni sono per il Bresciano”.

Assessore Massari: una mobilità più funzionale rende infatti un territorio anche più attrattivo – “Regione Lombardia – ha commentato l’assessore Massari – ha scelto con convinzione di sostenere questo progetto perché crediamo che investire nelle infrastrutture significhi investire nel futuro. Significa creare le condizioni affinché cittadini, lavoratori, studenti, imprese e visitatori possano vivere una città sempre più efficiente e moderna. Una mobilità più funzionale rende infatti un territorio anche più attrattivo dal punto di vista turistico: oggi chi sceglie una destinazione cerca bellezza, servizi, sostenibilità e facilità negli spostamenti. Per questo mobilità e turismo sono due politiche strettamente collegate e migliorare una significa rafforzare anche l’altra”.

Gli interventi in programma – Le fermate previste sono 21 e gli interventi prioritari prevedono il completamento delle bonifiche nell’area Fiera dove sorgerà il deposito, l’avvio dei lavori per i parcheggi di interscambio (oltre 1.100 posti) e i primi interventi sui sottoservizi in via Orzinuovi, passaggio indispensabile per la futura posa della linea tranviaria. A realizzare i tram sarà Hitachi Rail. Si tratta di 18 i mezzi di ultima generazione prodotti nello stabilimento di Reggio Calabria, moderni e green, con 52 i posti a sedere, per una capienza totale di 216. Gli innovativi algoritmi Eco-Drive permetteranno un risparmio energetico del 15-20%.

(LNotizie)

red
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