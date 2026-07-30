Una giornata dedicata all’ascolto dei territori, in provincia di Bergamo. Al confronto con gli operatori del settore e alla valorizzazione di una delle eccellenze manifatturiere lombarde. È questo il filo conduttore della visita istituzionale che ha visto protagonista nel territorio bergamasco l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Debora Massari. Con lei l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Prima tappa della giornata per i due assessori in visita istituzionale alla Camera di Commercio di Bergamo. Qui si è svolto un incontro con istituzioni, associazioni di categoria e stakeholder del territorio, ospitato dal presidente Giovanni Zambonelli.

Nel corso del momento di lavoro sono stati presentati i dati del turismo 2025 relativi alla provincia di Bergamo. Confermato il buon andamento del comparto, si è aperto un momento di confronto con gli operatori sui principali temi legati allo sviluppo turistico, alla promozione territoriale e alle prospettive di crescita del settore.

La visita è quindi proseguita presso il Cotonificio Albini. Punto di riferimento internazionale nel settore tessile, qui gli assessori hanno potuto conoscere da vicino un modello imprenditoriale che coniuga tradizione manifatturiera, innovazione, qualità e presenza sui mercati esteri.

Massari: confronto con gli operatori fondamentale

“Bergamo – ha commentato l’assessore Massari – rappresenta uno dei territori che meglio esprimono la capacità della Lombardia di mettere in relazione turismo, impresa e identità locale. Il confronto con gli operatori è fondamentale per comprendere esigenze e opportunità. Altrettanto importante è visitare realtà produttive di eccellenza, che significa riconoscere il valore di un patrimonio manifatturiero che contribuisce a rafforzare l’attrattività dei nostri territori”.

“La qualità delle produzioni, il saper fare delle imprese e la ricchezza delle destinazioni – ha proseguito – raccontano una Lombardia sempre più competitiva e capace di distinguersi”.

Franco: housing sociale aiuta anche chi lavora nel turismo

L’assessore Franco, ha sottolineato come l’housing sociale sia uno strumento utile per rispondere alle necessità abitative di chi lavora nel comparto turistico: “Offrire agli operatori del turismo la possibilità di vivere vicino al luogo di lavoro, senza essere schiacciati dal costo degli affitti, significa aiutare le imprese a reperire personale, migliorare la qualità dei servizi. E, allo stesso tempo, accompagnare una crescita del turismo che sia sostenibile e duratura”. “Il nuovo bando regionale da 96 milioni di euro, aperto recentemente – ha evidenziato l’assessore Franco – va proprio in questa direzione. Perchè favorisce la realizzazione e il recupero di alloggi a canoni accessibili”.

In merito alla visita allo storico cotonificio l’assessore Franco ha rimarcato che “visitare una realtà come questa significa toccare con mano il valore di un’impresa che, partendo dal territorio, è riuscita ad affermarsi come punto di riferimento a livello internazionale. Aziende di questa caratura rappresentano un patrimonio per la Bergamasca e per l’intera Lombardia. Generano occupazione, innovazione e sviluppo, contribuendo al tempo stesso a rafforzare l’identità e la competitività delle nostre comunità”.