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Medaglia d’oro nel fioretto femminile alla lombarda Arianna Errigo

Medaglia d'oro fioretto femminile Arianna Errigo (foto Ansa)

Fontana: ennesima dimostrazione di talento, esperienza e determinazione

“Complimenti al quartetto italiano di fioretto per la prestigiosa medaglia d’oro conquistata nella finale dei Mondiali di Hong Kong. Congratulazioni speciali ad Arianna Errigo, straordinaria interprete della scherma italiana e autentico orgoglio della Lombardia“. Lo dichiara il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Oro a Arianna Errigo nel fioretto femminile

“Della squadra – ha proseguito – fa parte anche la campionessa di Muggiò che ha regalato all’Italia una splendida, ennesima dimostrazione di talento, esperienza e determinazione“.

Le altre medagliate

Insieme ad Arianna Errigo anche le medagliate Martina Batini, Martina Favaretto e Anna Cristino, guidate dal ct Simone Vanni. La rassegna iridata si è rivelata trionfale per gli azzurri, primi nel medagliere con 8 medaglie di cui 4 d’oro e 4 d’argento.

@foto evidenza Ansa

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