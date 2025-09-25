Si chiama ‘One Health Day‘, ed è l’evento gratuito di piazza Città di Lombardia a Milano dedicato al binomio vincente sport e salute con sottofondo musicale della Fanfara dei Bersaglieri. Inaugurato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Federica Picchi alla presenza di numerosi esponenti della Giunta e dei rappresentanti di Coni e Cip oltre che enti, associazioni sportive e di volontariato del territorio ha avuto un a colonna sonora d’eccellenza .

La fanfara dei Bersaglieri in piazza Città di Lombardia per ‘One Health Day’

Sulle note di canzoni che spaziano dal Canto degli italiani a O mia bella Madunina e della loro marcia caratteristica hanno infatti suonato e attraversato di corsa tutta la piazza, i Bersaglieri della Fanfara di Magenta (Milano).