Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Iniziative ed eventi
  • Ottimizzato per il web da: Monica Ramaroli
  • Ottimizzato per il web da: Monica Ramaroli

Bersaglieri in piazza Città di Lombardia per ‘One Health Day’

Una fanfara di bersaglieri si esibisce a Palazzo Lombardia in occasione dell'inaugurazione ufficiale di 'One Health Day', la tre giorni dedicata a salute, sport e sostenibilità.

Il Canto degli italiani e O mia bella Madunina tra le 'hit'

Si chiama  ‘One Health Day‘, ed è l’evento gratuito di piazza Città di Lombardia a Milano dedicato al binomio vincente sport e salute con sottofondo musicale della Fanfara dei Bersaglieri. Inaugurato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Federica Picchi alla presenza di numerosi esponenti della Giunta e dei rappresentanti di Coni e Cip oltre che enti, associazioni sportive e di volontariato del territorio ha avuto un a colonna sonora d’eccellenza .

La fanfara dei Bersaglieri in piazza Città di Lombardia per ‘One Health Day’

Sulle note di canzoni che spaziano dal Canto degli italiani a O mia bella Madunina e della loro marcia caratteristica hanno infatti suonato e attraversato di corsa tutta la piazza, i Bersaglieri della Fanfara di Magenta (Milano).

 

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima