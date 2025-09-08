Logo Regione Lombardia

Da Regione 3 milioni per bonifica siti Pogliano Milanese e Coccaglio

Maione: diamo risposte concrete ai territori

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, un finanziamento totale di 3.383.000 euro per interventi di bonifica e di gestione green dei rifiuti in due siti dei Comuni di Pogliano Milanese (MI) e Coccaglio (BS). Nello specifico, i contributi sono così ripartiti:

  • Pogliano Milanese – sito ‘ex Eredi Papini S.r.l.’: 2.139.000 euro
  • Coccaglio – sito ‘ex ACLI Casa’: 1.244.000 euro

Lo stanziamento di queste risorse si inserisce nel quadro più ampio del ‘Programma stralcio di intervento per il finanziamento delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l’anno 2025’

Maione: bonifica siti  a Pogliano Milanese (MI) e Coccaglio (BS) coniuga salute pubblica e ambiente

una foto generica di un intervento dell'assessore Maione che nel cs commenta le misure di bonifica a Coccaglio e pogliano milanese

“Con questa delibera – ha sottolineato Maione – vogliamo risolvere le criticità ambientali, dando risposte concrete ai territori. Le risorse saranno impiegate per la messa in sicurezza delle aree, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”

Gli interventi previsti

Coccaglio (Brescia)

Entrando più in dettaglio, per quanto riguarda il Comune di Coccaglio (Brescia), l’intervento finanziato prevede la rimozione di cumuli di rifiuti derivanti dalle attività di cantiere eseguite nel 2009 nel corso della realizzazione di una palazzina residenziale e depositati su un terreno di proprietà comunale situato vicino all’ingresso dell’ex cantiere. Una volta rimossi questi rifiuti saranno avviati a  smaltimenti o recupero presso impianti autorizzati.

Pogliano Milanese (Milano)

Nel sito di Pogliano Milanese, invece, le tipologie di rifiuti abbandonati sono variegate. Si va dal legname (pallet, infissi, pannelli ecc.) alla plastica, ai RAEE, carta e cartone, ingombranti, lampade e lampadine, bombole, rifiuti da demolizione. Sono inoltre presenti  toner, rifiuti liquidi (probabilmente solventi detergenti, olii) in cisternette e fusti. Il progetto di bonifica dell’area prevede, in particolare, la rimozione e l’invio ad impianti autorizzati dei rifiuti, previa cernita, separazione e raggruppamento. Preliminarmente verrà, inoltre, effettuato un censimento e l’analisi chimica e dei materiali raccolti.

