Regione Lombardia conferma l’attenzione e la partecipazione ai progetti transfrontalieri aumentando la dotazione finanziaria del Primo avviso per progetti ordinari del Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027 di 2,4 milioni di euro di risorse regionali. La proposta, che ha avuto in Giunta il via libera, è dell’assessore di Regione Lombardia, a Enti locali, Montagna e Rapporti con la Confederazione elvetica, Massimo Sertori.

Lombardia sostiene il Programma Interreg

“L’obiettivo – afferma l’assessore Sertori – è consentire al Programma, di cui la Lombardia è Autorità di Gestione e la più importante tra le regioni per numero di beneficiari e capacità di assorbimento dei fondi, di finanziare progetti in ‘over-booking’, per poter garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate al Programma, compensando eventuali tagli finanziari, revoche o economie generate dai progetti finanziati”.

Lombardo il 65% dei beneficiari

I beneficiari lombardi sono circa il 65% di quelli totali del Programma e hanno sede, oltre che nelle province di Varese, Como, Lecco e Sondrio, nell’area di Programma, anche nella Città metropolitana di Milano e nei territori provinciali di Monza e Brianza e Pavia, con alcune presenze ormai consolidate da parte di enti locali, università, centri di ricerca, imprese ed enti del terzo settore. “Rileviamo con soddisfazione – dice l’assessore – che, a fronte di beneficiari abituali, ne troviamo diversi che si sono candidati per la prima volta sul Programma, a conferma che la Lombardia ha saputo fare tesoro delle opportunità di cooperazione con la vicina Svizzera”.

Progetti e finanziamenti

In concreto, il finanziamento regionale sarà devoluto ai progetti Sust-Stam (progetto che intende creare un ecosistema transfrontaliero, di rilevanza internazionale, integrato per la medicina rigenerativa), Cross Unesco (a favore della mobilità intermodale in ambito transfrontaliero) e i-Care (progetto sulla telemedicina).

Nel dettaglio, il progetto Sust-Stam ha come capofila l’Università degli studi dell’Insubria, il Cross Unesco il Comune di Tirano e la proposta i-Care il Politecnico di Milano con il Polo territoriale di Lecco.

Scorrimento graduatorie

“Il nostro intervento – sottolinea Sertori – consentirà di scorrere le graduatorie e di finanziare quattro ulteriori progetti, quali Duo4Innovation (per finanziare attività di incubazione di start-up e il trasferimento tecnologico a destinazioni turistiche alpine), MoVi e By (progetti incentrati sulla parità di accesso all’assistenza sociosanitaria) e Trees4ProLands (avente a oggetto il patrimonio arboreo in favore di biodiversità, protezione del suolo e riduzione dell’inquinamento)”.

I capifila italiani dei progetti che scorrono sono per Duo4Innovation la Fondazione Giacomo Brodolini srl SB, per MoVi il Comune di Barni, per By – Il sentiero società cooperativa sociale e, per Trees4ProLands, il Politecnico di Milano con il Polo territoriale di Lecco.

Beneficiari svizzeri

Sul versante svizzero, i capifila, che non saranno percettori di risorse, sono per Sust-stam – Swiss Stem Cell Foundation; per Cross Unesco la Regione Bernina; per i-Care la Fondazione Opera Charitas; per Duo4Innovation – Impact Hub Ticino; per MoVi ATTE – Associazione Ticinese Terza Età; per By – AIEP e, infine, per Trees4ProLands l’Università della Svizzera italiana.

Superata quota 100 progetti

“Grazie all’importante stanziamento messo a disposizione dalla Lombardia – rimarca l’assessore – il Programma raggiunge quota 101 progetti, ponendolo in sicurezza rispetto al rischio di disimpegno automatico connesso ai target annuali di spesa fissati dalla Commissione europea. Tutto ciò consente di poter così dedicare gli ultimi anni di attuazione a un ultimo bando, per finanziare iniziative di capitalizzazione, potenziamento dei risultati e messa in rete dei progetti sinora attivati”.

Sertori: guardiamo alla prossima Programmazione

“Alla luce di questo nuovo e aggiornato quadro – conclude Sertori – possiamo guardare con serenità al prossimo periodo di Programmazione, sul quale Regioni e Cantoni hanno iniziato a confrontarsi, manifestando la comune volontà di proseguire in questo percorso congiunto, che negli anni ha già garantito concrete ricadute sui territori di confine“.