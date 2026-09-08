Con Schermi e Palchi di Classe coinvolti 145.000 studenti lombardi

Quasi 145.000 studenti lombardi coinvolti negli ultimi due anni scolastici, oltre 100 sale cinematografiche aderenti e 450.000 euro stanziati nel 2026 per sostenere la programmazione di qualità sul territorio. Sono alcuni dei dati illustrati dall’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso intervenuta alla Mostra del Cinema di Venezia nel corso del panel ‘Lombardia: cinema e giovani’.

L’incontro, organizzato da Regione in collaborazione con Agis Lombardia, ha riunito istituzioni, associazioni e operatori del settore. Obiettivo fare il punto sulle iniziative dedicate alle nuove generazioni e sulle prospettive per il 2027.

Caruso: i giovani sono un pubblico fondamentale

“I giovani – ha sottolineato l’assessore Francesca Caruso – sono un pubblico fondamentale. Se vogliamo far crescere la cultura cinematografica, dobbiamo dare a bambini e ragazzi la possibilità di conoscere le sale. Ma anche vedere film di qualità e vivere direttamente l’esperienza dello spettacolo”.

“La partecipazione registrata in questi anni conferma che – ha evidenziato Caruso -, quando vengono create occasioni concrete e accessibili, la risposta delle scuole e degli studenti è molto forte“.

Studenti gratis al cinema e a teatro

Tra le iniziative presentate figura ‘Schermi di Classe‘, progetto nato nel 2016. Riavviato da Regione Lombardia nel 2023 con il contributo di Fondazione Cariplo, il progeto vede la collaborazione di Agis Lombardia e Fondazione Cineteca Italiana. Il programma consente agli studenti lombardi – dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori – di assistere gratuitamente con la propria classe a film selezionati per le diverse fasce d’età.

Dal 2024 al progetto si è affiancato ‘Palchi di Classe‘, dedicato allo spettacolo dal vivo. L’iniziativa offre alle scuole la possibilità di partecipare gratuitamente, negli istituti o nei teatri, a spettacoli di musica, prosa, circo e danza contemporanea. Complessivamente, negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 le due iniziative hanno raggiunto quasi 145.000 studenti, con una media superiore ai 70.000 partecipanti all’anno.

“Portare una classe al cinema o a teatro non vuol dire soltanto offrire un momento di svago – ha proseguito Caruso – ma aiutare i più giovani a sviluppare curiosità, senso critico e familiarità con i luoghi della cultura. È un investimento sul pubblico di domani e, nello stesso tempo, un sostegno concreto alle sale e agli operatori”.

Futura. Lo spettacolo in Lombardia

Regione Lombardia promuove inoltre, nell’ambito di ‘Futura. Lo spettacolo in Lombardia‘, la linea F, destinata alle sale cinematografiche e alla programmazione di qualità. La misura finanzia rassegne, film d’essai, classici restaurati, proiezioni in lingua originale, retrospettive, laboratori e attività educative. Particolare attenzione è dedicata a bambini, ragazzi, famiglie e scuole. Per il 2026 sono stati messi a disposizione 450.000 euro. Le domande potranno essere presentate fino al 17 settembre 2026 a questo link.

Giovani talenti e internazionalizzazione delle produzioni

La seconda parte del panel, curata da Lombardia Film Commission, è stata dedicata alle esperienze degli operatori lombardi e alle prospettive per il 2027. Il focus è sul sostegno ai giovani talenti e sull’internazionalizzazione delle produzioni digitali.

“Continueremo – ha concluso l’assessore – a lavorare lungo tutta la filiera, sostenendo le sale, la formazione di nuovi pubblici e i giovani che vogliono costruire il proprio futuro nel cinema. La Lombardia ha competenze, strutture e professionalità di primo piano: il nostro compito è metterle nelle condizioni di crescere e di confrontarsi sempre di più con il panorama nazionale ed internazionale”.