Si chiama ‘Sportivamente 2025’ ed è il grande festival dello sport promosso dal Comune di Crema (Cremona) con il patrocinio di Regione Lombardia che dal 6 all’8 giugno trasformerà il centro cittadino in una grande palestra a cielo aperto.

Alla presentazione, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. Presenti anche i rappresentanti del territorio ed i consiglieri regionali Matteo Piloni e Riccardi Vitari.

“Sostenere manifestazioni come Sportivamente – ha detto Picchi – significa investire nella dimensione più autentica dello sport. Quella che crea legami, educa al rispetto e migliora la qualità della vita. Per tre giorni Crema diventa una palestra a cielo aperto, con decine di discipline accessibili a tutti, incontri con atleti, esibizioni e momenti formativi. Regione Lombardia è orgogliosa di affiancare questa iniziativa, che coinvolge scuole, famiglie, società sportive, professionisti e volontari in un progetto condiviso di benessere e cittadinanza attiva”.

Coinvolte oltre 40 società sportive

Il festival, giunto alla sua seconda edizione, coinvolgerà oltre 40 società sportive, con attività diffuse nelle principali piazze e vie del centro. Tra gli eventi in programma: tornei, dimostrazioni di danza, arti marziali, sport di squadra, vela, arrampicata, padel. In programma anche attività per bambini e incontri con grandi nomi dello sport. Tra questi: Francesco Graziani, Andrea Lucchetta, Adriano Panatta e Massimiliano Rosolino.