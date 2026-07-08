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Università,15 milioni per infrastrutture del Politecnico di Milano

Nella foto il Politecnico di Milano, le cui strutture universitarie verranno riqualificate grazie a 15 milioni di euro da parte di Regione Lombardia

Fermi: opere rafforzano asse Milano-Lecco quale polo di eccellenza per innovazione

Quattro interventi di riqualificazione e sviluppo delle infrastrutture universitarie di proprietà regionale gestite dal Politecnico di Milano, per un investimento complessivo di 15 milioni di euro. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi.

Interventi finanziati attraverso il programma di ripresa economica

“Gli interventi finanziati  – spiega l’assessore – si inseriscono nell’ambito del programma regionale ‘Interventi per la ripresa economica’. E, in particolare, della misura dedicata allo sviluppo delle infrastrutture universitarie per il diritto allo studio, la ricerca e la legacy dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026“.

Quattro convenzioni tra Regione e Politecnico di Milano

“Si tratta di misure – continua Fermi – che saranno attuate mediante quattro convenzioni tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano. Le opere rafforzano l’asse Milano-Lecco quale polo di eccellenza per l’innovazione, la sostenibilità e le tecnologie applicate allo sport e alla salute, contribuendo alla legacy infrastrutturale delle Olimpiadi del 2026”.

Le convenzioni mirano alla realizzazione dei seguenti interventi:

– Casa dello Studente – Milano (Campus Leonardo): completamento della riqualificazione mediante restyling della palestra, dell’auditorium e del piano seminterrato, con adeguamento funzionale e impiantistico e realizzazione di nuovi spazi destinati ai servizi per gli studenti. Finanziamento di 4.500.000 euro. Lavori avviati nel 2025, conclusione prevista tra gennaio e agosto 2026 e collaudo entro il 2027.

Centro sportivo Giuriati – Milano: realizzazione di una nuova palestra con centro fitness, spazi di servizio e campi sportivi, in integrazione con il complesso esistente. Finanziamento di 3.949.600 euro. Lavori consegnati a maggio 2025, ultimazione prevista a luglio 2026 e collaudo nel 2027.

Area Bovisa – Gasometro 1 dello Sport: realizzazione dell’area fitness nell’ambito della riconversione del gasometro, con funzioni sportive integrate (piscina, multisport e fitness) e valorizzazione del patrimonio industriale. Finanziamento di 1.550.400 euro. Lavori consegnati ad aprile 2025, ultimazione prevista ad aprile 2027 e collaudo ad aprile 2028.

Polo di Lecco – Centro di ricerca L3 (Edificio B, Blocco B1): completamento del centro di ricerca integrata sport e riabilitazione, attraverso la realizzazione di un nuovo edificio destinato a laboratori avanzati e attività interdisciplinari. Finanziamento di 5.000.000 euro. Avvio dei lavori previsto a luglio 2026, ultimazione a ottobre 2027 e collaudo a dicembre 2027.

Riqualificazione infrastrutture universitarie e riqualificazione urbana

In foto l’assessore regionale all’Innovazione, Alessandro Fermi“Abbiamo previsto un contributo molto importante – aggiunge l’assessore a Università, Ricerca e Innovazione– che interessa ambiti strategici del sistema universitario lombardo, tra Milano e Lecco. Che giova non solo alla rigenerazione urbana, ma anche al potenziamento delle infrastrutture accademiche e allo sviluppo di ecosistemi integrati tra ricerca, sport e innovazione. Regione Lombardia continua a investire nel sistema universitario lombardo e nella crescita delle opportunità per i giovani”.

Ex aree industriali trasformate in nuovo campus

Molto ambiziosi alcuni dei progetti. Per esempio, nell’area Bovisa-Goccia di Milano, la riconversione dei gasometri si inserisce in un più ampio progetto di trasformazione di un’ex area industriale in un nuovo campus e distretto dell’innovazione. Con funzioni dedicate alla didattica, alla ricerca, alle startup e allo sport, integrate con spazi verdi e servizi aperti alla città.

In un’altra area, nel Campus Leonardo (Città Studi), la riqualificazione della Casa dello Studente rafforza l’offerta di residenzialità universitaria, aumentando i posti letto e migliorando i servizi. Questo avrà effetti positivi sull’attrattività e sull’inclusione del sistema universitario. Il finanziamento consentirà inoltre di completare la dotazione di spazi e attrezzature destinate alle attività ricreative e culturali degli studenti.

Infrastruttura storica che diventa polo di attività accademiche, sportive e sociali

Nel medesimo quadrante urbano, il centro sportivo Giuriati, infrastruttura storica oggetto di riqualificazione e ampliamento, consolida il ruolo del Politecnico come polo di integrazione tra attività accademiche, sportive e sociali, a beneficio degli studenti e della cittadinanza.

Nel Polo territoriale di Lecco, invece, la realizzazione del centro di ricerca integrata sport e riabilitazione contribuisce allo sviluppo di un hub multidisciplinare avanzato, con laboratori, spazi didattici e un ‘living lab‘ in collaborazione con il sistema sanitario e produttivo locale.

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