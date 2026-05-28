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LNotizie-Caso Ikaros, Nota di Regione Lombardia: da domani mattina al via l’iter di pagamento ai dipendenti

(LNotizie – Milano, 28 mag) Regione Lombardia comunica, in una Nota, che solo oggi ha ricevuto la documentazione esatta da parte della Fondazione per poter iniziare i pagamenti dei dipendenti del gruppo Ikaros.

“Con grande celerità – si legge nella Nota – gli uffici regionali hanno raccolto tutta la documentazione relativa al caso costruendo il primo decreto ad hoc che sarà trasmesso alla Ragioneria competente già domani mattina per consentire l’avvio delle procedure di pagamento degli insegnanti, prima tranche relativi a tutti gli arretrati”.

“Finalmente – prosegue la Nota – dopo settimane di confronto e lavoro tecnico-amministrativo finalizzato a sbloccare la situazione si vede la luce. Regione Lombardia conferma l’impegno assunto per garantire tempi rapidi e dare risposte concrete ai lavoratori coinvolti e continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione della vicenda, mantenendo costante il confronto con tutti i soggetti interessati”. (LNotizie)

red

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