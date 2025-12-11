Cinema e teatri, da Regione supporto a 36 realtà in tutte le province

Sono 36 le sale da spettacolo finanziate da Regione Lombardia in tutte le province grazie alla misura d’investimento rivolta alle imprese che operano nella filiera del cinema, del teatro, della musica e della danza. L’obiettivo è proseguire nel sostegno al settore culturale lombardo, protagonista fondamentale dello sviluppo dei territori, del progresso sociale delle comunità e della crescita imprenditoriale e occupazionale.

Il finanziamento complessivo della misura, promossa dall’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, è pari a 5 milioni di euro per l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale da spettacolo.

Cinema e teatri, l’impegno di Regione Lombardia

“Abbiamo voluto – ha affermato Caruso – dare un sostegno concreto a quei luoghi che, in ogni parte della Lombardia, sono veri e propri presidi di cultura, socialità e bellezza. Spazi che, nelle periferie e nei borghi, spesso svolgono un ruolo insostituibile di aggregazione sociale. Questa misura è una risposta strutturale a un’esigenza reale: migliorare gli spazi e rendere l’offerta culturale accessibile e vicina ai cittadini”.

“Abbiamo puntato – ha aggiunto Caruso – a rendere le sale più sicure e accessibili, dotandole di interventi tecnologici, nuovi impianti e attrezzature per la fruizione da parte di persone con disabilità sensoriali e motorie. Abbiamo sostenuto anche interventi per migliorare il comfort e ampliare le sale esistenti. Inoltre, con la Direzione Cultura, stiamo lavorando affinché, attraverso il reperimento di ulteriori risorse, possano essere finanziate il maggior numero possibile di realtà, oltre a quelle che hanno già ricevuto il contributo, procedendo con lo scorrimento della graduatoria”.

Di seguito l’elenco dei soggetti beneficiari, suddivisi per provincia, con i relativi contributi:

Bergamo

4 soggetti per un contributo totale di 600.119 euro:

Parrocchia di S. Maria Assunta e S. Giovanni Battista (Cinema Garden di Clusone);

S.A.S. Servizio Assistenza Sale (Cinema Conca Verde di Bergamo);

Parrocchia di San Lorenzo Martire (Cinema Trieste di Zogno);

Lab 80 Film Società Cooperativa (Cult! Diffusione culturale di Bergamo).

Brescia

5 soggetti per un contributo totale di 628.191 euro:

Il Telaio – Società Cooperativa Sociale – Onlus (Teatro Borsoni di Brescia);

I Moretti Group S.r.l (Multisala Garden di Darfo Boario Terme);

Parrocchia di S. Maria Annunziata (Cinema Teatro Cristal di Salò);

King S.r.l. (Multisala King di Lonato del Garda);

Multiplex Porte Franche S.r.l. (Multiplex Porte Franche di Erbusco).

Como

2 soggetti per un contributo totale di 485.947 euro:

Astra 21 Società Cooperativa Impresa Sociale (Cinema Astra di Como);

Associazione Lirica e Concertistica Italiana As.Li.Co (Teatro Sociale di Como).

Cremona

1 soggetto per un contributo totale di 101.920 euro:

Porta Nova S.r.l. (Multisala Porta Nova di Crema).

Lecco

1 soggetto per un contributo totale di 131.620 euro:

Parrocchia SS. MM. Gervaso e Protaso (Cineteatro Palladium di Lecco).

Lodi

1 soggetto per un contributo totale di 142.659 euro:

Tidiemmeteatri S.r.l. (Cineteatro comunale ‘Carlo Rossi’ di Casalpusterlengo).

Mantova

2 soggetti per un contributo totale di 125.360 euro:

Parrocchia dei Santi Nazario e Celso Martiri (‘Supercinema’ di Castiglione delle Stiviere);

Pigiesse Protti Gestione Spettacoli – S.r.l. (Multisala Ariston di Mantova).

Milano

8 soggetti per un contributo totale di 1.418.956 euro:

Parrocchia dei SS. MM. Protaso e Gervaso (Sala Argentia – cinema/teatro di Gorgonzola);

Teatro del Buratto Società Cooperativa Sociale (Teatro Bruno Munari di Milano);

Barz and Hippo S.N.C. di Corti Paola Emma & C. (Auditorium Comunale di Rho);

Società Cooperativa Teatro dell’Elfo Impresa Sociale (Teatro Elfo Puccini di Milano);

Progetto Lumiere S.r.l. (Multisala Troisi di San Donato Milanese);

Teatro Franco Parenti Srl Impresa Sociale (Teatro Franco Parenti di Milano);

Fondazione Palazzo Litta per le Arti ETS (Teatro Leonardo di Milano);

Barz and Hippo S.N.C. di Corti Paola Emma & C. (Cinema Beltrade di Milano).

Monza Brianza

6 soggetti per un contributo totale di 803.474 euro:

La Danza Immobile Srl Impresa Sociale Ets (Teatro Binario 7-Sala Chaplin di Monza);

Cooperativa Sociale Il Visconte di Mezzago (Bloomcinema di Mezzago);

Parrocchia Cristo Re (Nuovo Cinema di Sovico);

Anteo Spa (Capitol Anteo Spaziocinema di Monza);

Parrocchia di S. Bartolomeo (Cinema Teatro San Giuseppe di Brugherio);

Parrocchia Collegiata San Giuseppe (Teatro San Rocco di Seregno).

Pavia

1 soggetto per un contributo totale di 79.193 euro:

La Barriera (Cinema Teatro Odeon di Vigevano).

Sondrio

1 soggetto per un contributo totale di 35.156 euro:

Parrocchia di S. Lorenzo (Cineteatro Vittoria di Chiavenna).

Varese

4 soggetti per un contributo totale di 447.399 euro: