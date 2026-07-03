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Inaugurato il nuovo Comando di Polizia locale di Melegnano (Milano)

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa nel corso dell’inaugurazione del nuovo comando di Polizia locale di Melegnano

La Russa: struttura che aumenta presidio urbano e rende territorio più sicuro

Taglio del nastro per il nuovo Comando di Polizia locale a Melegnano (Milano). All’inaugurazione del quartier generale degli agenti ha partecipato anche l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa. “Il nuovo Comando di Polizia locale – ha detto – rappresenta un passaggio importante per Melegnano e per tutto il territorio. Una sede moderna e funzionale alle esigenze operative degli agenti consente di migliorare il presidio urbano, rafforzare il rapporto con i cittadini e garantire servizi sempre più efficaci“.

Nuovo Comando di Polizia locale a Melegnano, tra le principali novità la centrale operativa

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa nel corso dell’inaugurazione del nuovo comando di Polizia locale di MelegnanoTra le principali novità la centrale operativa dotata di 12 monitor per sorvegliare in tempo reale le immagini provenienti da oltre cento telecamere installate in diversi quartieri di Melegnano: “La nuova centrale operativa – prosegue La Russa – è uno strumento strategico per il controllo del territorio. Tramite le telecamere gli agenti potranno monitorare in tempo reale le situazioni più delicate, intervenire con maggiore tempestività e supportare in modo più efficace le attività di prevenzione e contrasto agli episodi di degrado e illegalità”.

“La tecnologia – conclude La Russa -, integrata con la professionalità degli agenti, diventa un alleato prezioso per rendere le città più sicure”.
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