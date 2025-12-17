Regione Lombardia rafforza il proprio sostegno all’agricoltura montana con un ulteriore stanziamento da 7,3 milioni di euro destinato al miglioramento della viabilità forestale e silvo-pastorale. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Agricoltura montana, altri fondi per la viabilità forestale

“Con questo provvedimento – dichiara Beduschi – diamo seguito a quanto annunciato nei mesi scorsi, consentendo lo scorrimento della graduatoria del bando SRD08 ‘Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali’ e finanziando anche le 47 domande che inizialmente erano state ammesse con riserva. Con questo secondo stanziamento abbiamo destinato complessivamente 14,5 milioni di euro”.

L’intervento rientra nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e permette di ampliare in modo significativo la platea dei beneficiari, sostenendo nuovi progetti presentati da Comuni e Consorzi forestali operanti nei territori montani lombardi.

Beduschi: impegno mantenuto

“Abbiamo mantenuto un impegno preciso – sottolinea l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi –: avevamo detto che, una volta ottenuti i necessari via libera, saremmo intervenuti per finanziare anche le domande rimaste in graduatoria. Lo facciamo mettendo a disposizione ulteriori risorse per infrastrutture che sono decisive per la gestione dei boschi, la sicurezza dei versanti e il presidio della montagna”.

Fondi per Bergamo, Brescia, Como, Sondrio e Varese

I nuovi finanziamenti interessano, anche in questa seconda fase, diversi territori montani lombardi, confermando l’attenzione della Regione verso le aree più fragili e la volontà di garantire continuità agli interventi programmati. In questo modo si consente di sostenere in modo strutturale interventi di manutenzione e miglioramento della rete viaria forestale, fondamentali anche in chiave di prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi.

“Parliamo di opere concrete – conclude Beduschi – che migliorano l’accessibilità delle aree montane, rafforzano la capacità di intervento sul territorio e supportano una gestione sostenibile delle foreste. Investire su queste infrastrutture significa dare futuro alla montagna lombarda, tutelando un patrimonio ambientale ed economico strategico per tutta la regione”.

Riparto fondi per provincia

Di seguito il riparto dei fondi per provincia con indicazione delle risorse stanziate a ogni beneficiario.

BERGAMO

Comune di Carona (2 progetti) 352.000 euro;

Comune di Camerata Cornello (2 progetti) 344.500 euro;

Comunità Montana di Scalve (2 progetti) 143.400 euro.

BRESCIA

Comune di Cedegolo 203.850 euro;

Comune di Cevo 374.400 euro;

Comune di Lodrino 54.000 euro;

Comune di Marmentino 63.200 euro;

Comune di Ponte di Legno 250.000 euro;

Comune di Sale Marasino 64.700 euro;

Comune di Sonico 391.500 euro;

Comune di Temù 254.600 euro;

Consorzio Forestale Minerario Valle Allione (2 progetti) 622.100 euro;

Consorzio Forestale Pizzo Camino 135.000 euro.

COMO

Comune di Canzo 203.700 euro;

Comune di Ponna 67.000 euro;

Consorzio Forestale Lario Ceresio (2 progetti) 333.200 euro.

SONDRIO

Comune di Andalo Valtellino 91.800 euro;

Comune di Berbenno di Valtellina (2 progetti) 124.200 euro;

Comune di Caiolo 173.500 euro;

Comune di Cercino 152.400 euro;

Comune di Colorina 91.000 euro;

Comune di Cosio Valtellino 148.600 euro;

Comune di Gerola Alta 311.000 euro;

Comune di Mello 198.200 euro;

Comune di Morbegno 61.000 euro;

Comune di Piantedo 121.000 euro;

Comune di Samolaco 215.500 euro;

Comune di Sondrio 56.500 euro;

Comune di Tirano 89.700 euro;

Comune di Tovo S. Agata 240.160 euro;

Comune di Traona 94.150 euro;

Consorzio montano Grosino 198.000 euro;

VARESE