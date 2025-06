“Regione Lombardia augura buon lavoro e un sincero in bocca al lupo a Luciano Buonfiglio, nuovo presidente del Coni per il prossimo quadriennio”.

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sull’elezione di Luciano Buonfiglio al vertice del Coni.

Luciano Buonfiglio nuovo presidente Coni

“Nell’attesa di incontrarlo al più presto – aggiunge Fontana – anche e soprattutto per condividere con lui idee, strategie e iniziative in vista delle Olimpiadi 2026, che vedranno proprio la Lombardia protagonista, ci congratuliamo per l’importante traguardo raggiunto. Un sentito ringraziamento va, quindi, a Giovanni Malagò per la passione, la professionalità e il costante impegno che ha dedicato durante gli anni del suo mandato”.

Marco Riva nella nuova Giunta del Coni

“Nel ribadire le congratulazioni al neo eletto presidente Luciano Buonfiglio, Regione Lombardia saluta con soddisfazione l’elezione di Marco Riva a componente della Giunta del Comitato olimpico nazionale italiano”.

Così Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani.

Riconoscimento a impegno e professionalità

“Marco Riva, presidente del Coni Lombardia – continua Picchi – confermerà quanto di buono sta realizzando sul nostro territorio anche in questo nuovo e meritato incarico affrontando con l’impegno e la professionalità di sempre le nuove sfide che lo attendono”. (LNews)

@Foto Ansa