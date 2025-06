Olimpiadi 2026, Michela Moioli nel podcast di Regione Lombardia  

La bergamasca Michela Moioli, oro Olimpico a Pyeongchang 2018, laureatasi quest’anno Campionessa del mondo nello snowboard cross, è la protagonista del podcast registrato giovedì 26 giugno in Regione nell’ambito di ‘Ascolta la Lombardia’, progetto voluto dal presidente Attilio Fontana con l’obiettivo di avvicinare sempre di più il cittadino a questa istituzione e, nel caso specifico, far comprendere quanto determinante sia stato il ruolo della Regione per portare le Olimpiadi invernali 2026 a Milano e in Valtellina.

Moioli protagonista del podcast olimpico di Regione Lombardia

A fare gli onori di casa il sottosegretario alla Presidenza, con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi, che, nel complimentarsi con l’atleta azzurra, presentatasi a Palazzo Lombardia con una maglietta rigorosamente griffata ‘Livigno’, ha evidenziato come Michela “sia un modello vincente sotto ogni aspetto, interpretando con grande carattere e dedizione i valori dello sport”. “In attesa di vederla di nuovo protagonista sulla neve – ha concluso Picchi – è un piacere averla ospite in questa nostra iniziativa”.

La conduzione di Giovanni Bruno

A condurre il podcast, che andrà in onda le prossime settimane, come negli altri appuntamenti di Palazzo Lombardia, il giornalista Giovanni Bruno, conduttore e autore di questa serie intitolata ‘Verso Milano Cortina 2026: Lombardia protagonista’.

“Michela Moioli – ha commentato Giovanni Bruno – si è confermata oltre che una grande campionessa sportiva, anche una top player di comunicazione. Una puntata da non perdere e da seguire con grande interesse”.

I podcast già disponibili

Già disponibili gli appuntamenti con il pluricampione olimpico Antonio Rossi, i campionissimi paralimpici Simone Barlaam e Martina Caironi e la coppia vincente del pattinaggio su ghiaccio Sara Conti e Nicolò Macii. Racconti in chiave lombarda, che ci avvicinano, ai Giochi di febbraio.