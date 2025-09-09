Regione Lombardia finanzia con 4,1 milioni di euro 14 progetti presentati nell’ambito del bando SRG07 ‘Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages – Azione Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali’. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

La cooperazione per lo sviluppo rurale in Lombardia

“Il bando – dichiara Beduschi – prevedeva la partnership tra più aziende agricole, coordinate da un capofila, con la presentazione di un progetto di investimento congiunto. Tra quelli finanziati, spiccano l’avvio di punti vendita comuni tra aziende agricole, la nascita di nuovi mercati di vendita diretta anche in forma innovativa – dall’e-commerce ai foodtruck –, e azioni di promozione e sensibilizzazione per il consumo consapevole e la sicurezza alimentare”.

I mercati coperti dei capoluoghi Milano, Mantova, Bergamo e Varese

Particolare rilevanza assumono i mercati coperti che sorgeranno in capoluoghi come Milano, Mantova, Bergamo e Varese, con spazi dedicati anche a degustazioni ed educazione alimentare. Non mancano iniziative legate ai territori montani – in Valtellina, Valle Camonica e Valle Brembana – dove la creazione di punti vendita agricoli sarà anche occasione di attrattiva turistica. In un altro progetto è invece previsto il coinvolgimento diretto di una rete di ristoranti, così da completare la filiera e accrescere il valore delle produzioni.

Dai Comuni attenzione a modello di sviluppo che parte da cibo

Come ricorda l’assessore Beduschi, la partecipazione attiva di alcuni Comuni, che hanno scelto di sostenere queste iniziative, testimonia l’interesse per un modello di sviluppo che parte dal cibo e si riflette sull’identità e sulla vitalità dei territori.

Beduschi: con Regione filiere locali diventano protagoniste

“Dietro questi progetti – conclude Alessandro Beduschi – c’è l’idea di un’agricoltura che non si limita a produrre, ma che costruisce comunità, crea lavoro, alimenta la cultura del cibo e rafforza il legame tra città e campagna. Con il sostegno della Regione, le filiere locali diventano protagoniste dello sviluppo e della qualità della vita dei lombardi”.

Il riparto

Di seguito, suddivisi per provincia, i progetti finanziati, con i relativi soggetti capofila.

Progetto – Capofila – Contributo regionale

Bergamo

‘Mercato coperto di Campagna amica’ – Agrimercato Bergamo Srl – 445.000 euro;

‘Agrismart Dossena: le filiere in scena’ – I Rais soc. coop. – 167.500 euro.

Brescia

‘Sapori in rete’ – Caseificio sociale Valcamonica Sebino – 431.000 euro;

‘Tonale – Terre alte camune’ – Agricola Adamello soc. coop. Agr. – 162.800 euro.

Cremona

‘Solidando’ – Az. Agr. Lupo Alessandra – 340.000 euro.

Mantova

‘Broletto 5, il gusto della terra in città’ – Agrimercato Mantova Srl – 320.000 euro;

‘Ecological, food – comunità del cibo solidali e sostenibili’ – Consorzio agrituristico mantovano verdi terre d’acqua – 340.000 euro.

Milano

‘Il mercato Lima’ – mercato Lima 3 Srl – 446.000 euro;

‘Al verzè’ – Distretto neorurale delle tre acque di Milano – 385.500 euro;

‘Il garzoncello’ – Orto Brusco – 148.000 euro.

Pavia

‘Le cascine e la città’ – Soc. Agr. Zuffada – 362.000 euro.

Sondrio

‘Tipicamente’- Latteria sociale Valtellina – 360.000 euro;

‘Cooperazione uno Valtellina’ – Uno Valtellina soc. coop. Agr. – 120.000.

Varese

‘Un mercato coperto a Varese per la nuova spesa sostenibile’ – Agridea Srl – 87.700 euro.