Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNews-Foto. CRANS MONTANA, PRESIDENTE PSICOLOGI LOMBARDIA DI MATTEI: NOSTRO SUPPORTO È FONDAMENTALE, TRARRE ANCHE INSEGNAMENTI DA QUESTA TRAGEDIA

BRIVIO (PSICOLOGA DELL’EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE): EMERSO PROFONDO RISPETTO PER IL SILENZIO

(LNews – Milano, 09 gen) “Abbiamo percepito un forte e diffuso sentimento di affetto e un sincero desiderio di prendersi cura delle persone coinvolte e della loro sofferenza. In quei momenti è emerso un profondo rispetto anche per il silenzio, per chi ha scelto di rimanere chiuso nel proprio dolore senza chiedere aiuto, così come la condivisione di un sentimento comune e particolarmente difficile: quello dell’attesa”. Così la dottoressa Roberta Brivio, psicologa d’emergenza della Colonna mobile della Protezione Civile di Regione Lombardia, ha raccontato ai microfoni di Lombardia Notizie TV la sua esperienza della tragedia di Crans-Montana, dove ha supportato i familiari delle vittime della terribile strage di Capodanno per poi recarsi a Zurigo e, di ritorno in Italia, in alcune scuole milanesi.

Nel corso della stessa intervista è intervenuta anche la presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, Valentina Di Mattei, che ha sottolineato come “grazie al lavoro della dottoressa Brivio e di altri colleghi, sono state avviate azioni specifiche rivolte alle scuole, con particolare attenzione a studenti, genitori e insegnanti coinvolti”.

“Come Ordine – ha concluso – insieme a diversi partner sul territorio lombardo, ci siamo attivati fin da subito per mettere in campo interventi di supporto fondamentali. In questi casi è necessario non solo intervenire sull’emergenza, ma anche interrogarsi su ciò che queste vicende possono insegnarci per migliorare le pratiche future”. (LNews)

gor
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima