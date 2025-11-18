Logo Regione Lombardia

LNews-QUALITÀ DELL’ARIA. CREMONA, DA DOMANI DISATTIVATE MISURE TEMPORANEE ANTINQUINAMENTO

(LNews – Milano, 18 nov) Ieri, lunedì 17 novembre, in tutto il territorio regionale sono stati registrati dati di PM10 inferiori alla soglia di 50 µg/m³, certificati da Arpa Lombardia. Pertanto, in considerazione del primo giorno al di sotto della soglia e delle previsioni meteorologiche previste per oggi e domani, a partire da domani, si disattiveranno le misure temporanee nella provincia di Cremona.

Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione. (LNews)

