Dal 21 agosto fino al 17 settembre 2026 è possibile aderire al bando che destina 450.000 euro al sostegno della programmazione culturale delle sale cinematografiche. L’iniziativa, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, rientra in ‘Futura – Lo spettacolo in Lombardia‘, il nuovo marchio che unifica le politiche regionali a sostegno dello spettacolo dal vivo e del cinema, raccogliendo l’eredità del progetto culturale ‘Next – Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo‘.

Caruso: il cinema come presidio culturale di incontro e comunità

“Le sale cinematografiche – spiega Caruso – sono molto più di luoghi dove vedere un film. Sono presidi culturali, recentemente sostenuti da Regione Lombardia con 11 milioni di euro destinati all’adeguamento strutturale e tecnologico, che animano quartieri, città e borghi, favoriscono opportunità di incontro e aiutano a costruire nuove comunità di spettatori. Con questo bando sosteniamo chi investe in una proposta culturale di qualità e rende il cinema uno spazio di partecipazione aperto a tutte le generazioni”.

“Il nostro obiettivo – aggiunge l’assessore – è riportare il pubblico nelle sale attraverso progetti capaci di coinvolgere le persone durante tutto l’anno. Vogliamo sostenere quei luoghi che collaborano con scuole, associazioni e realtà locali, creando occasioni di approfondimento. È così che il cinema diventa un punto di riferimento per la comunità e contribuisce a diffondere la cultura anche nei territori più lontani dai grandi circuiti”.

Al cinema progetti dedicati alla promozione culturale in Lombardia

Il bando è rivolto ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche in Lombardia con attività continuativa, almeno 150 giornate di apertura nel 2025 e l’impegno a garantirne altrettante nel 2026. È possibile presentare fino a tre domande, una per ciascuna struttura gestita.

Possono essere finanziati progetti dedicati alla promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, tra cui rassegne di cinema d’essai e film restaurati, percorsi tematici, proiezioni in lingua originale, retrospettive, documentari, incontri con autori ed esperti, iniziative rivolte a bambini, ragazzi, famiglie e scuole, oltre ad attività educative e laboratoriali. Restano escluse la normale programmazione della sala, le arene estive e le iniziative prive di uno specifico progetto culturale.

I criteri per la presentazione delle domande e la selezione dei progetti

La misura prevede contributi compresi tra 4.000 e 18.000 euro per ciascun progetto. La valutazione terrà conto della qualità della proposta culturale, della capacità di coinvolgere il pubblico, del radicamento della struttura sul territorio, dell’attività svolta nel corso del 2025, delle collaborazioni attivate e della solidità organizzativa dei soggetti proponenti. I contributi saranno assegnati attraverso una graduatoria di merito. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi e Servizi entro il 17 settembre.