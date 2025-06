Palazzo Lombardia ha ospitato la presentazione della prima rievocazione storica del Circuito di Campione d’Italia (Como), in programma dal 4 al 7 settembre 2025.

Alla conferenza stampa è intervenuta l’assessore regionale e Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, insieme agli organizzatori dell’evento.

Un viaggio nel tempo

“La prima rievocazione storica del Circuito di Campione d’Italia – ha spiegato Mazzali – non è soltanto un evento automobilistico. È un autentico viaggio nel tempo, che ci riporta agli anni ruggenti delle corse su strada, tra rombi di motori e fascino retrò. Un’occasione unica per riscoprire, attraverso le auto d’epoca e le atmosfere del passato, tutta la suggestione di un luogo straordinario come Campione d’Italia. Enclave italiana incastonata tra lago e montagne sul Ceresio. Come assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda – ha proseguito – credo fortemente in eventi capaci di unire settori e linguaggi differenti – in questo caso motori, moda e design – per offrire esperienze immersive e indimenticabili. La bellezza del paesaggio si intreccerà con la potenza evocativa delle auto storiche. In un circuito cittadino chiuso al traffico che abbraccerà le rive del lago e i luoghi simbolo del borgo. Regalando al pubblico emozioni autentiche. Ma c’è di più. Questo evento rappresenta un ponte tra passato e futuro. Celebra la storia gloriosa del motorsport italiano, ma al tempo stesso diventa leva per un turismo di qualità. Consapevole, internazionale”.

Volano per il territorio

“La presenza attesa di collezionisti da tutta Europa – ha sottolineato l’assessore – team stranieri, esperti del settore e stampa specializzata, sarà un’opportunità straordinaria per promuovere l’immagine esclusiva di Campione d’Italia, non solo come luogo iconico, ma come destinazione d’élite, dove si incontrano eleganza, adrenalina e cultura. Ringrazio gli organizzatori per aver creduto in questa visione e tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione di un’iniziativa che ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso, capace di crescere e attirare ogni anno nuovi visitatori. Regione Lombardia – ha concluso Mazzali – è al fianco di chi valorizza i territori con idee forti, radicate nella tradizione ma proiettate verso il futuro. E questo evento ne è l’esempio perfetto”.

Evento storico

Il Circuito di Campione d’Italia, corso nel 1937 e nel 1946, ha un passato glorioso. Merito di un tracciato che, come una piccola Montecarlo, sfiora il palazzo comunale, la riva del lago e il Casinò, includendo due tornanti, quattro curve veloci, due brevi rettifili e persino un passaggio in tunnel. Il circuito con poco più di un chilometro di lunghezza viene definito il ‘circuito più piccolo del mondo’, ma non per questo è meno selettivo degli altri, anzi.

La ‘prima’ del 1937

Sul Circuito di Campione le auto si sono sfidate per la prima volta nel 1937, allora riservato a vetture di 1.500 cc. Furono 15.000 gli spettatori accorsi ad ammirare le gesta di piloti del calibro di Carlo Felice Trossi, autore del giro più veloce, di Franco Cortese, Piero Dusio poi patron della Cisitalia, del Conte Giovanni Lurani e di Giovanni Rocco, vincitore sulla possente Maserati 6CM.

La guerra è alle porte e, dopo un esordio di successo, il Circuito viene sospeso.

La ripartenza del 1946

Risorge nel 1946 per la sua seconda ed ultima edizione, organizzata su due classi, 750 e 1.100 cc. Anche stavolta, nomi di primissimo piano: nella categoria minore corrono campioni come Franco Cortese e Sesto Leonardi, che termina vincitore, mentre nella classe 1.100, vinta da Alberto Comirato su Fiat, figura persino il leggendario Tazio Nuvolari. Sulla scia del successo del Circuito, negli anni ’50 e ’60 sulle strade di Campione d’Italia si sono svolte diverse altre gare e manifestazioni automobilistiche e motociclistiche.

La prima rievocazione storica del circuito di Campione d’Italia

La prima rievocazione storica del Circuito di Campione d’Italia si terrà dal 4 al 7 settembre 2025, organizzata da Ermanno De Angelis e Nunzia Del Gaudio per il brand Victorious, con il supporto e il patrocinio del Comune di Campione d’Italia, si svolgerà con la formula del ‘Concorso di eleganza dinamico con prove di funzionamento’.

Un’opportunità unica per vivere l’adrenalina di un vero circuito cittadino in forma non competitiva, a cui parteciperanno 100 vetture dagli anni 20, moto, kart, imbarcazioni. A contorno ci saranno nel paddock espositivo, un flea market con area street food, mostre, attività per i ragazzi delle scuole elementari con uno speciale contest di disegno dal vivo, tante attività ludiche per il pubblico, simulatori di guida e, nel corso del weekend, ci sarà un tour con esposizione dei veicoli e visita guidata a Lugano.

Concorso di eleganza

Nella zona paddock si terrà il 1° ‘Concorso di eleganza dinamico Circuito di Campione’, che punterà su una formula innovativa, che metterà in evidenza vari aspetti degli equipaggi: vettura, abbigliamento, cultura, presenza e funzionamento dinamico. Le vetture saranno esposte nell’area appositamente allestita ai piedi del Casinò di Campione, il cui ‘Salone delle Feste‘ sarà il palcoscenico della cena di gala.