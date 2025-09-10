All’ospedale di Desio (MB) inaugurata la terza sala di emodinamica

È stata inaugurata, alla presenza dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso e del Direttore Generale di ASST Brianza, Carlo Alberto Tersalvi, la terza sala di emodinamica del Presidio Ospedaliero Pio XI di Desio (Monza e Brianza).

Intervento finanziato da Regione Lombardia con 1,3 milioni di euro

La nuova struttura, dotata di un angiografo di ultima generazione e apparecchiature avanzate per la cardiologia interventistica, consentirà di aumentare la capacità di presa in carico dei pazienti con infarto miocardico e di proseguire nello sviluppo dei trattamenti per le cardiopatie. L’intervento è stato finanziato da Regione Lombardia con oltre 1,3 milioni di euro.

Contestualmente, l’assessore ha visitato anche la nuova Struttura di Medicina d’Urgenza (MURG) dell’ospedale, dove sono stati attivati 4 posti letto di terapia sub intensiva (i posti letto complessivi arriveranno a essere 12) destinati a pazienti instabili o con patologie risolvibili in tempi brevi, rafforzando così il percorso di cura tra pronto soccorso e reparti.

Sala di emodinamica Desio e ASST Brianza si confermano punto di riferimento

Assessore Bertolaso: “Con questa nuova sala di emodinamica Desio e l’ASST Brianza si confermano punto di riferimento importante per la rete cardiologica regionale e l’avvio della MURG è un ulteriore passo avanti per rafforzare la risposta alle emergenze e migliorare l’assistenza. Oggi in Brianza possiamo osservare chiari segnali positivi dello ‘stato di salute’ della sanità regionale: non solo la nuova sala di emodinamica e la riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza, ma anche il progetto per il nuovo Pronto Soccorso, i cui lavori intendiamo avviare il prossimo anno, impedimenti burocratici permettendo”.

“Regione Lombardia – prosegue Bertolaso – continua a investire in strutture, tecnologie e professionalità per garantire ai cittadini cure di qualità, sicurezza ed equità di accesso. I dati riportati dal primario dell’emergenza urgenza parlano chiaro: tre anni fa in Pronto Soccorso c’erano solo pochi medici strutturati e gli altri gettonisti, oggi, al contrario, si registra invece una significativa presenza di specialisti e specializzandi. Si tratta di risultati concreti che ci dicono che siamo sulla strada giusta, motivando il personale e garantendo agli operatori un progetto di sviluppo professionale”.

Le due nuove strutture dell’ASST Brianza

“Inauguriamo due nuove strutture di ASST Brianza presso il presidio di Desio – ha concluso il Direttore Generale di ASST Brianza, Carlo Alberto Tersalvi – che rappresentano il frutto del lavoro di tutti noi, che abbiamo saputo coniugare velocità ed efficacia, andando così ad aumentare la qualità della nostra offerta non solo per i tanti cittadini di Desio. Non nascondiamo le difficoltà che abbiamo incontrato ma la coesione tra i diversi soggetti coinvolti, il desiderio di portare a termine questo importantissimo progetto e il buon clima di lavoro ci hanno aiutato a raggiungere l’obiettivo. La terza sala di emodinamica e il reparto MURG confermano la vocazione di Desio come presidio dell’emergenza/urgenza”.

“Voglio infine – conclude Tersalvi – ringraziare i nostri interlocutori in Regione Lombardia: l’assessore Bertolaso e tutti i consiglieri regionali del territorio sono stati sempre disponibili e attenti alle nostre esigenze, ascoltando e, ove necessario, supportando, il nostro progetto. Siamo certi che questo metodo di lavoro porterà frutto anche per il futuro, a partire dal nuovo Pronto Soccorso di Desio”.