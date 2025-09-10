Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, ha preso parte alla tavola rotonda organizzata dalla Rappresentanza della Commissione Europea a Milano, che ha riunito esponenti del mondo politico e della ricerca in occasione del discorso sullo Stato dell’Unione e del successivo dibattito al Parlamento europeo sottolineando l’importanza di valorizzare il ruolo dei territori. Durante l’evento la presidente Ursula von der Leyen ha presentato il bilancio del primo anno di attività della Commissione e le direttrici che guideranno l’azione europea nei prossimi mesi.

Discorso su Stato Unione Europea, Cattaneo: Lombardia chiede maggiore valorizzazione dei territori

“Mi ha innanzitutto sorpreso – ha commentato il sottosegretario Cattaneo – che la presidente non abbia fatto riferimento al rapporto con i territori, a partire dal futuro delle politiche di coesione. No ha menzionato inoltre il prossimo Quadro finanziario pluriennale (Mff). Prevale, ancora una volta, una visione centralista dell’Unione europea che non considera e tantomeno valorizza i territori e le loro specificità.”

Tentativo per mantenere unita maggioranza

“Il discorso della presidente von der Leyen – ha aggiunto – è stato, poi, un chiaro tentativo di mantenere unita la maggioranza che la sostiene e i Paesi dell’Unione europea. Un tentativo, da parte sua, apprezzabile, ma in diversi passaggi contraddittorio. Nella parte iniziale, interamente dedicata allo scenario internazionale e ai temi della sicurezza e della difesa, mi hanno colpito i toni che richiamano una narrativa di conflitto. Non posso nascondere la preoccupazione per un’escalation retorica. Questo tono, fin dalle prime parole, ha messo in secondo piano il dialogo e la via diplomatica, rimpiazzandoli con espressioni come ‘l’Europa è in battaglia’, fino alla domanda ‘l’Europa avrà lo stomaco per affrontare questa battaglia?’. Tutto ciò appare in contrasto con il principio fondativo dell’Unione, ovvero la difesa e la promozione della pace”.

Rafforzare collaborazione con Usa

“È certo che l’Europa debba attrezzarsi per difendere ‘ogni centimetro del suo territorio’, come ha sottolineato la presidente. Tuttavia occorre anche riconoscere che oggi non appare nelle condizioni di affrontare un conflitto armato. C’è invece bisogno di rafforzare la collaborazione con la Nato e con gli Stati Uniti, nonostante le tensioni sui dazi”.

Recuperare leadership di Europa

“La vera domanda da porsi – ha proseguito – è: qual è la battaglia che l’Europa deve combattere e che realisticamente può vincere? A mio avviso è fondamentale che l’Unione riscopra i propri valori fondativi e le radici da cui è nata. Bisogna recuperare quel ruolo di leadership morale e politica, capace di sostenere la via diplomatica e il dialogo con tutti. Un ruolo che oggi appare troppo spesso indebolito e subalterno, relegando l’Europa al ruolo di semplice spettatrice degli eventi globali”.

Discorso Unione, per Lombardia centrale promuovere competitività

“Nella seconda parte del suo intervento – ha concluso Cattaneo – la presidente ha affrontato il tema della competitività, toccando in modo condivisibile diverse priorità. Restano però aperte contraddizioni profonde sul green deal e su settori strategici come l’automotive e l’energia. Su questi temi servono maggiore chiarezza e il coraggio di rivedere scelte che rischiano di compromettere la competitività europea. Le risorse europee, infatti, appaiono insufficienti a sostenere programmi tanto ambiziosi. Lo dimostra anche il ‘Rapporto Draghi’, del quale ad oggi è stato attuato appena il 10%” .