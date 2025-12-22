Logo Regione Lombardia

Dinosauri, in piazza Città di Lombardia riproduzione di ‘Dino Fraele’

Una foto con 'Dino Fraele', uno dei dinosauri che oltre 200 milioni di anni fa popolavano la Lombardia nella piazza della Regione fino al 6 gennaio.

Foto e selfie con l’esemplare presente nei luoghi Olimpici

Una foto con Dino Fraele, l’esemplare della famiglia dei dinosauri che oltre 200 milioni di anni fa popolava la Lombardia. Questa opportunità si può realizzare infatti da lunedì 22 dicembre a martedì 6 gennaio in piazza Città di Lombardia. Nell’igloo antistante l’auditorium Testori c’è infatti  la riproduzione in scala 1:2 dell’erbivoro dal collo lungo che abitava in quella zona quando non c’erano montagne ma una laguna pianeggiante.

Dino Fraele, uno dei dinosauri che vivevano in Lombardia

L’esemplare realizzato in occasione della conferenza stampa per illustrare la scoperta della presenza di dinosauri nel Parco dello Stelvio, tra le montagne di Bormio e di Livigno (Sondrio), è stato ribattezzato ‘Dino Fraele’.

In Val Fraele orme, tracce di dita e artigli

Il nome è un onore alla Valle, Valle di Fraele dove sono state rinvenute moltissime orme, conservate in ottimo stato. Le impronte mostrano tracce di dita e artigli impresse su piane di marea alla fine del periodo Triassico.

Opportunità per grandi e piccini

“Un’opportunità per i più piccoli e le loro famiglie – commenta il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – ma anche per tutti coloro che lo vorranno. Un’occasione per celebrare un evento eccezionale che ha portato la Lombardia agli onori delle cronache internazionali di tutto il mondo”.
