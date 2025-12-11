Considerate le previsioni meteorologiche, tendenzialmente favorevoli all’accumulo degli inquinanti nelle province Milano, Monza e Cremona, si attivano, da venerdì 12 dicembre, le misure temporanee di primo livello anti inquinamento. I dati registrati mercoledì 10 dicembre da Arpa hanno certificato il superamento per il secondo giorno consecutivo del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 in provincia di Milano, Monza e Cremona.

Le misure anti inquinamento per Milano, Monza e Cremona

Come previsto dalla delibera della Giunta di Regione Lombardia 2634/2024, in tutti i Comuni delle province interessate saranno vigenti il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto.

Ulteriori divieti e limitazioni

Sarà inoltre attivo, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di FAP (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In.

Nei giorni seguenti si valuterà il verificarsi delle condizioni per la eventuale disattivazione delle misure.

Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.