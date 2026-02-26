Dal 27 febbraio misure antinquinamento in sei province

I dati registrati da Arpa Lombardia mercoledì 25 febbraio hanno certificato il superamento, per il secondo giorno consecutivo, del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 in sei province: Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Monza. Considerate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, a partire da venerdì 27 febbraio saranno attive le misure temporanee antinquinamento di primo livello in queste province.

Misure antinquinamento in sei province: i divieti

Come previsto dalla delibera della Giunta di Regione Lombardia n. 5613 del 12 gennaio 2026, in tutti i Comuni della provincia saranno in vigore il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato), la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto (ad esclusione dei falò e dei fuochi rituali che si svolgono in occasione di manifestazioni di rievocazione storica di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 152/2024 o di ricorrenze della tradizione popolare riconosciute come tali dai Comuni).

Le disposizioni nei Comuni con più di di 30.000 abitanti

Sarà inoltre attivo, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina. Stessa limitazione anche per le vetture fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di Fap (Filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-in. Questa disposizione si aggiunge a quelle permanenti della circolazione già vigenti. Nei giorni futuri continuerà il monitoraggio per verificare se vi siano le condizioni per la eventuale disattivazione delle misure.

Aggiornamenti su Infoaria

Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.