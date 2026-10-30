Pontedilegno-Tonale è la destinazione più affidabile d’Europa per innevamento e numero di piste aperte. A certificarlo è il Reliable Ski Score del tour operator britannico Inghams Ski, che assegna al comprensorio tra Lombardia e Trentino 93,1 punti su 100, davanti all’austriaca Obertauern e alla francese Les Arcs.

“Essere al primo posto in Europa per affidabilità dell’innevamento e apertura delle piste – commenta Debora Massari, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda – è un risultato di grande prestigio per Pontedilegno-Tonale e per tutta la Lombardia. Premia le caratteristiche di un territorio straordinario e autentico, il lavoro, gli investimenti e la capacità degli operatori di costruire negli anni un’offerta turistica di qualità“.

A confronto sette stagioni invernali di circa 150 destinazioni europee

Lo studio ha confrontato sette stagioni invernali, nel periodo tra gennaio e marzo, valutando in particolare la continuità dell’innevamento e la disponibilità di piste e impianti in circa 150 destinazioni europee. Il comprensorio conta 46 tracciati tra Temù, Ponte di Legno e Passo Tonale e raggiunge i 3.016 metri sul ghiacciaio Presena.

“Per chi sceglie una vacanza sulla neve – prosegue l’assessore – poter contare su piste e impianti aperti è un elemento determinante. Questo riconoscimento rafforza la promozione della nostra montagna sui mercati internazionali”.

“È un risultato di cui essere orgogliosi – conclude – che ci incoraggia a continuare a sostenere un turismo montano competitivo, capace di attrarre visitatori, generare valore per i territori e offrire anche nuove prospettive a chi li vive e vi lavora”.