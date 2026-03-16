LNews-Foto. OGLIO PO CHIESE, DA REGIONE LOMBARDIA 10 MILIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

ASSESSORI SERTORI E BEDUSCHI: SOSTEGNO CONCRETO A UN’AREA CHE HA SCELTO DI FARE SQUADRA

(LNews – Piadena/CR, 16 mar) Dieci milioni di euro di risorse regionali per sostenere lo sviluppo dell’area Oglio Po Chiese. È questo il valore che potrà avere l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Tematico (Aqst) oggetto dell’incontro di oggi con gli assessori Massimo Sertori e Alessandro Beduschi. Il territorio interessato comprende quaranta comuni delle Province di Cremona e Mantova, dei Gal Oglio Po e Terre del Po e del Parco regionale dell’Oglio sud. Un’intesa che consentirà di attivare interventi mirati a favore di un territorio che chiede maggiore coesione, servizi più efficienti e nuove prospettive di crescita.

Il percorso presentato a Piadena nasce da un’iniziativa partita direttamente dai Comuni dell’area. Da quella prima spinta si è sviluppato nel tempo un progetto che ha progressivamente coinvolto l’intero comprensorio. Un lavoro articolato, sostenuto da un’analisi approfondita delle dinamiche sociali, economiche e demografiche.

“Insieme all’assessore Beduschi, abbiamo incontrato i sindaci – spiega l’assessore regionale agli Enti locali, Massimo Sertori – per affrontare con loro il tema, con l’obiettivo di garantire servizi, infrastrutture e opportunità più omogenee sui territori.”

“L’Oglio Po – prosegue Sertori – non rientrava tra le Aree Interne per alcune specifiche caratteristiche, ma durante un incontro con i sindaci, al quale avevano partecipato anche l’assessore Beduschi e il segretario Pier Attilio Superti, erano emerse con chiarezza le difficoltà del territorio. E, così, avevamo assunto l’impegno di sostenere un progetto strutturato”.

Quindi, progettualità del territorio e Regione pronta ad accompagnare e sostenerne le proposte. Una sinergia virtuosa.

La strategia condivisa punta ora a rafforzare l’attrattività dell’area attraverso interventi legati alla transizione ecologica e allo sviluppo infrastrutturale. Non mancherà l’attenzione al coordinamento tra i Comuni così come alle politiche di inclusione sociale e alla promozione dello sport quale fattore di aggregazione. Ovviamente sostegno per l’economia e le attività locali puntando a realizzare condizioni favorevoli perché i giovani possano scegliere di restare o tornare a vivere e lavorare nel territorio.

“Con questo Accordo – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi – si avvia una nuova fase di un percorso impegnativo che Regione Lombardia rivendica con orgoglio. Sino ad ora abbiamo accompagnato un territorio che ha scelto di lavorare insieme, mettendo attorno allo stesso tavolo istituzioni, amministrazioni locali e soggetti intermedi”.

“Il risultato raggiunto – conclude Beduschi – è frutto di un lavoro paziente e condiviso. Regione Lombardia preferisce costruire strumenti concreti piuttosto che limitarsi agli annunci. Oggi mettiamo a disposizione del territorio una leva reale di sviluppo, che dovrà tradursi in progetti e servizi capaci di contrastare lo spopolamento e rafforzare l’attrattività dell’area Oglio Po Chiese”. (LNews)

gus