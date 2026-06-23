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LNotizie-Treni, in servizio altri quattro Caravaggio sulla linea Milano-Carnate-Ponte San Pietro.

LNotizie-Treno, in servizio altri quattro Caravaggio sulla linea Milano-Carnate-Ponte San Pietro.
Assessore Lucente: continuiamo a investire per garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti   

Entro 2026 saranno in funzione tredici nuovi convogli

(LNotizie – Milano, 22 giu) Dopo i due nuovi ‘Caravaggio’ sulla linea Milano-Treviglio-Cremona, entrano in servizio altri quattro nuovi treni sulla tratta linea Milano-Carnate-Ponte San Pietro, ora completamente effettuata da convogli nuovi ad alta capacità. Entro il 2026 saranno 13 i ‘Caravaggio’ in totale in Lombardia. Sono stati realizzati da Hitachi, un investimento di circa 130 milioni da parte di FNM che rinnova ulteriormente la flotta a disposizione di Trenord, in base a quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato con Regione Lombardia.

Assessore Lucente: investiamo ingenti risorse per trasporti sempre più moderni – “La Lombardia sta investendo risorse ingenti per migliorare la mobilità regionale – sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – un impegno notevole che, insieme agli interventi infrastrutturali per ammodernare la linea, sta già portando evidenti benefici in termini di efficienza, comfort e affidabilità del servizio. Treni nuovi e moderni, fondamentali per lo sviluppo economico dei territori e che portano avanti quel processo di transizione ecologica che coinvolge anche il trasporto su gomma, con mezzi green e sostenibili. Un sistema trasportistico all’avanguardia che può contare su una flotta di treni tra le più giovani d’Italia, visto che l’età media è scesa a 12 anni dopo che per molto tempo era rimasta tra i 18 e i 22 anni”.

Dei 13 convogli in arrivo nel 2026, otto sono a quattro carrozze doppio piano, per una capacità complessiva di 440 posti a sedere; cinque hanno cinque carrozze, per 570 posti a sedere. (LNotizie)

red

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