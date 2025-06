Congresso CISL Lombardia, Fontana: siete presidio di democrazia

“Quella che viene proposta dalla CISL come ‘umanesimo del lavoro’ è certamente una buona iniziativa. Noi siamo al loro fianco su specifiche tematiche: abbiamo sottoscritto protocolli e documenti su varie tematiche, tra le quali la legalità e la sicurezza sul lavoro. Proprio per questo dobbiamo proseguire in questa direzione perché, quando si propongono proposte serie e attuabili, come quelle portate avanti dalla CISL, alla fine si raggiunge sempre un punto di incontro”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del 14° Congresso della CISL Lombardia ‘Costruiamo il futuro, decidiamo insieme – Il coraggio della Partecipazione’, in svolgimento a Milano.

14° Congresso CISL Lombardia in tempo di sfide complesse

“Ci ritroviamo – ha quindi evidenziato Fontana – in un tempo attraversato da sfide complesse: instabilità economica, trasformazioni del lavoro, transizioni ambientali e sociali. In questo contesto, la CISL si conferma presidio di democrazia, luogo di partecipazione attiva e motore di coesione tra territori, categorie e generazioni”.

“La giornata odierna – ha proseguito il presidente – restituisce l’immagine di un sindacato vitale, capace di affrontare la realtà con spirito critico e progettualità. Un sindacato che rilancia la partecipazione come metodo e azione concreta”.

Importanza dei servizi territoriali

“L’apertura al contesto economico-lavorativo si riscontra nei vostri servizi territoriali – ha proseguito il presidente – e nella visione strategica della rappresentanza capace di guardare i cambiamenti: dall’innovazione tecnologica all’intelligenza artificiale, alla cura della persona verso un nuovo umanesimo del lavoro”.

Il Governatore ha poi sottolineato, fra le tante sfide, quella della sicurezza sul lavoro. “La dignità del lavoro – ha detto – si misura con gli investimenti in prevenzione, con i controlli efficaci, la formazione e la cultura della sicurezza. In questa direzione va riconosciuto il valore dei protocolli, per logistica e moda, siglati in Lombardia tra Regione, organizzazioni sindacali e Forze dell’ordine. Si tratta di strumenti importanti per favorire la legalità nei luoghi di lavoro come condizione strutturale”.